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10月份全国规模以上工业企业利润降幅明显收窄

2024年11月27日14:26 | 来源：新华网
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新华社北京11月27日电（记者韩佳诺、潘洁）国家统计局27日发布数据，1至10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4亿元，同比下降4.3%。其中，10月份规模以上工业企业利润降幅较9月份大幅收窄17.1个百分点。

“10月份，随着存量政策及一揽子增量政策协同发力、持续显效，规模以上工业企业生产稳定增长，多数行业盈利较上月好转，装备制造业和高技术制造业等新动能支撑作用较强。”国家统计局工业司统计师于卫宁说。

超六成行业盈利较上月好转，制造业最为明显。10月份，在41个工业大类行业中，有27个行业利润同比增速较9月份加快，或降幅收窄、由降转增，占比超过六成。三大门类中，制造业带动工业企业利润改善作用明显，10月份制造业利润降幅较9月份大幅收窄22.3个百分点，带动规上工业利润降幅较9月份收窄17.8个百分点。

高技术制造业利润两位数增长。10月份，高技术制造业利润同比增长12.9%，大幅高于规上工业平均水平22.9个百分点，拉动规上工业利润增长1.9个百分点，支撑和引领作用明显。从行业看，随着制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进，相关行业利润增长较快，其中，可穿戴智能设备制造、敏感元件及传感器制造、工业控制计算机及系统制造、锂离子电池制造等行业利润同比分别增长73.3%、48.8%、40.0%、39.4%。

装备制造业利润由降转增。10月份，装备制造业利润同比增长4.5%，当月增速由负转正，为规上工业利润改善提供重要支撑。

原材料制造业和消费品制造业利润好转。10月份，原材料制造业和消费品制造业利润降幅较9月份分别收窄27.7个和20.4个百分点。原材料制造业中的钢铁行业今年以来月度首次扭亏为盈，当月利润同比增长80.1%。

工业企业当月营业收入和利润降幅收窄。1至10月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长1.9%，延续增长态势。从当月看，10月份，受工业生产稳定增长、产销衔接水平回升带动，全国规模以上工业企业营业收入同比下降0.2%，降幅较上月收窄0.7个百分点。营收恢复带动企业利润改善，10月份规模以上工业企业利润同比下降10.0%，降幅较9月份大幅收窄17.1个百分点。

不同类型企业利润均有回升。10月份，规模以上工业企业中，外商及港澳台投资、股份制、私营和国有控股企业利润同比降幅较9月份分别收窄27.7个、14.4个、14.3个和10.9个百分点；大、中、小型企业利润降幅分别收窄27.1个、4.6个和1.5个百分点。

“总体看，虽然规上工业企业利润仍处下降区间，但在存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出带动下，工业企业效益状况有所改善。”于卫宁说，下阶段，要持续抓好各项政策的落地落实，巩固和增强经济回升向好态势，促进工业企业利润稳定恢复。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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