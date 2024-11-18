原标题：深圳南山:“企业信用管家”正式上线

近日，记者从深圳市南山区政务服务和数据管理局获悉，日前，深圳市南山区“企业信用管家”上线，该平台具备企业异常预警哨、企业失信唤醒人、企业信用知识库、企业信用自助窗、重点企业信用专线服务、合规证明一键开、优质企业信用惠等多重功能，主动唤醒企业信用，以“治未病”理念打通信用管理“最先一公里”，是“市场化营商环境”、“服务型政府”的生动实践。

“企业信用管家”数据要素产品由南山区政务服务和数据管理局联合南山区发展和改革局推出，汇聚企业基本信息、资质许可、评优表彰、行政处罚、失信限高等公共数据和社会数据，以“防失信、促增信”为思路，创新推出信用服管融合一体的综合解决方案，旨在发挥数据要素乘数效应，提供全方位、全链条、多维度、主动式信用服务，为企业诚信、合规、健康发展保驾护航。

据介绍，“企业信用管家”搭建起统一信用激励门户，优质守信企业可快速接入南山区“信易贷”“信易查”等惠企专项服务平台。其中，通过南山“信易贷”平台，企业可智能匹配27家银行100余款融资产品，一键申请直达银行，24小时内快速对接申请融资服务，有效解决融资难题；通过“信易查”平台，可对拟录用的员工经背调人授权后进行背景调查，助力企业提高招聘决策准确性，降低招聘成本和时间。

“企业信用管家”还可对企业拟被载入经营异常名录、被行政处罚、被纳入严重失信主体名单、欠缴社保或欠税等情况进行智能预警，同时附上信用修复指引，引导企业主动及时申请信用修复，通过信用“体检”及“修复”，助力企业提高信用合规意识，避免影响企业正常生产经营。

“信用体系建设是经济社会发展的重要基石。”南山区相关负责人表示，作为广东省信用县建设综合类首批示范单位，南山区积极发挥数字化、智能化技术在信用体系建设中的作用，不断丰富信用就医、信易贷等“信用+”应用场景，构建“知信、用信、守信”的良好社会氛围。接下来，南山区将不断擦亮信用生态圈金字招牌，充分释放数据要素活力，推动更多信用惠民助企场景落地，助力实体经济高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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