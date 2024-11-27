人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

逐“绿”前行 能源低碳转型持续推进

人民网记者 王绍绍
2024年11月27日15:06 | 来源：人民网
小字号

能源对于促进经济社会发展、增进人民福祉至关重要。近年来，我国能源行业的转型升级步伐不断加快，为高质量发展注入新动能。

国家能源局近日发布的电力工业统计数据显示，截至10月底，全国发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。

国家能源局相关负责人介绍，近期，我国持续增强能源安全保障能力，有力推进能源绿色低碳转型，依靠科技创新增强发展新动能，现代能源体系建设取得新进展，为经济高质量发展提供了强有力支撑。

近年来，我国新能源发电发展势头强劲，取得一系列突破进展。在内蒙古，全球首个超大型沙漠光伏基地——库布齐沙漠光伏电站一期项目顺利并网发电，该项目总装机容量达到100万千瓦，库布齐新能源基地全面建成后预计每年可提供清洁电能约274亿千瓦时，节约标准煤约862万吨，减排二氧化碳约2325万吨。

在山东青岛，全国首个海上漂浮式光伏电站成功并网，标志着我国在海洋新能源开发领域取得了重要突破；在甘肃酒泉，全球最大的“沙戈荒”风电光伏基地正在紧锣密鼓地建设中，预计建成后年发电量将达到450亿千瓦时，可有力推动当地能源结构的优化升级。

“新能源发电的快速发展，对电力系统的灵活性和稳定性提出了更高的要求。”业内专家表示，新能源的协同互动式发展，以及新型储能技术的开发应用，将成为下一阶段新型能源体系转型的重要方向。以一家福建电池企业为例，其在宁德建设的全球最大液流电池储能电站已正式投入运营，该电站总装机容量为101兆瓦时，能够为周边电网提供稳定的电力调节和应急备用电源服务。

在新能源产业蓬勃发展的同时，传统能源的清洁高效利用也取得了显著进展。青海一家盐湖碳酸锂企业通过自主研发和创新，成功实现了盐湖卤水提锂技术的产业化应用，每年可生产电池级碳酸锂6万吨，不仅满足了国内新能源汽车产业对锂资源的迫切需求，还有效推动了盐湖资源的综合开发和循环利用。

为了确保新能源发电的稳定供应和高效消纳，各地相关部门和能源企业纷纷加大基础设施建设力度。在内蒙古鄂尔多斯市，一座座现代化的煤电机组正在高效运行，这些机组以不到45%的装机占比，支撑了当地超过65%的电量供应，为新能源的并网消纳提供了坚实的保障。同时，国家电网公司在西北地区加快推进特高压和主网架建设，已建成多个大型新能源基地的并网服务工程，有力促进了新能源的并网消纳和远距离输送。

在煤炭清洁高效利用方面，山西的一家煤矿企业加速转型升级，通过实施智能化矿井建设和机电设备节能改造，大幅提高了煤炭开采的效率和安全性。积极探索矿山“绿电+生态”模式，利用矿区闲置土地建设光伏电站和风电场，实现了煤炭开采与新能源开发的有机结合。预计到2025年，该企业将实现碳排放减少10万吨以上，为煤炭行业的绿色低碳转型树立了新的标杆。

国家能源局相关负责人表示，下一步将继续深化能源供给侧结构性改革，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。通过优化能源结构、提高能源利用效率、加强科技创新和国际合作等措施，全面推动能源行业的绿色低碳转型和高质量发展。

“实现碳达峰、碳中和目标，需要在保障能源安全的基础上，不断推动能源结构的优化和升级。”业内专家表示，要充分利用市场机制和政策引导，鼓励和支持新能源和可再生能源的发展，同时加强对传统能源的清洁高效利用和改造升级，从而实现能源行业的全面绿色低碳转型。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
逐“绿”前行 能源低碳转型持续推进
　　能源对于促进经济社会发展、增进人民福祉至关重要。近年来，我国能源行业的转型升级步伐不断加快，为高质量发展注入新动能。…
市场监管总局：前三季度我国广告业保持较快增长
　　人民网北京11月27日电 （记者郝帅）据国家市场监督管理总局网站消息，近日，市场监管总局对全国857户广告业头部企事业单位开展统计调查，数据显示，前三季度上述单位实现广告业务收入11298.7亿元，同比增长6.1%。 前三季度，头部企事业单位的互联网广告发布收入达4994.5亿元，同比增长15.4%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部