人民网记者 王绍绍

能源对于促进经济社会发展、增进人民福祉至关重要。近年来，我国能源行业的转型升级步伐不断加快，为高质量发展注入新动能。

国家能源局近日发布的电力工业统计数据显示，截至10月底，全国发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。

国家能源局相关负责人介绍，近期，我国持续增强能源安全保障能力，有力推进能源绿色低碳转型，依靠科技创新增强发展新动能，现代能源体系建设取得新进展，为经济高质量发展提供了强有力支撑。

近年来，我国新能源发电发展势头强劲，取得一系列突破进展。在内蒙古，全球首个超大型沙漠光伏基地——库布齐沙漠光伏电站一期项目顺利并网发电，该项目总装机容量达到100万千瓦，库布齐新能源基地全面建成后预计每年可提供清洁电能约274亿千瓦时，节约标准煤约862万吨，减排二氧化碳约2325万吨。

在山东青岛，全国首个海上漂浮式光伏电站成功并网，标志着我国在海洋新能源开发领域取得了重要突破；在甘肃酒泉，全球最大的“沙戈荒”风电光伏基地正在紧锣密鼓地建设中，预计建成后年发电量将达到450亿千瓦时，可有力推动当地能源结构的优化升级。

“新能源发电的快速发展，对电力系统的灵活性和稳定性提出了更高的要求。”业内专家表示，新能源的协同互动式发展，以及新型储能技术的开发应用，将成为下一阶段新型能源体系转型的重要方向。以一家福建电池企业为例，其在宁德建设的全球最大液流电池储能电站已正式投入运营，该电站总装机容量为101兆瓦时，能够为周边电网提供稳定的电力调节和应急备用电源服务。

在新能源产业蓬勃发展的同时，传统能源的清洁高效利用也取得了显著进展。青海一家盐湖碳酸锂企业通过自主研发和创新，成功实现了盐湖卤水提锂技术的产业化应用，每年可生产电池级碳酸锂6万吨，不仅满足了国内新能源汽车产业对锂资源的迫切需求，还有效推动了盐湖资源的综合开发和循环利用。

为了确保新能源发电的稳定供应和高效消纳，各地相关部门和能源企业纷纷加大基础设施建设力度。在内蒙古鄂尔多斯市，一座座现代化的煤电机组正在高效运行，这些机组以不到45%的装机占比，支撑了当地超过65%的电量供应，为新能源的并网消纳提供了坚实的保障。同时，国家电网公司在西北地区加快推进特高压和主网架建设，已建成多个大型新能源基地的并网服务工程，有力促进了新能源的并网消纳和远距离输送。

在煤炭清洁高效利用方面，山西的一家煤矿企业加速转型升级，通过实施智能化矿井建设和机电设备节能改造，大幅提高了煤炭开采的效率和安全性。积极探索矿山“绿电+生态”模式，利用矿区闲置土地建设光伏电站和风电场，实现了煤炭开采与新能源开发的有机结合。预计到2025年，该企业将实现碳排放减少10万吨以上，为煤炭行业的绿色低碳转型树立了新的标杆。

国家能源局相关负责人表示，下一步将继续深化能源供给侧结构性改革，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。通过优化能源结构、提高能源利用效率、加强科技创新和国际合作等措施，全面推动能源行业的绿色低碳转型和高质量发展。

“实现碳达峰、碳中和目标，需要在保障能源安全的基础上，不断推动能源结构的优化和升级。”业内专家表示，要充分利用市场机制和政策引导，鼓励和支持新能源和可再生能源的发展，同时加强对传统能源的清洁高效利用和改造升级，从而实现能源行业的全面绿色低碳转型。

(责编：孙红丽、吕骞)

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