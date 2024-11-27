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探索常态化“反浪费” 美团已有4.8亿消费者选择“无需餐具”

2024年11月27日15:51 | 来源：中国青年网
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原标题：外卖等餐饮服务企业探索常态化“反浪费”，美团已有4.8亿消费者选择“无需餐具”

　　11月25日，中共中央办公厅、国务院办公厅公布《粮食节约和反食品浪费行动方案》，进一步建立全链条粮食节约、反食品浪费常态化机制。

　　据了解，近年来各大餐饮服务企业与餐饮商家积极参与“反浪费”行动，通过常态化引导、升级产品功能等方式，低碳环保的生活方式已成为主流消费习惯。

　　美团数据显示，截至2024年10月，美团平台上累计近168万餐饮商户提供了超过909万种“小份菜”，有超过4.8亿美团外卖消费者选择过“无需餐具”选项，累计减碳量超31万吨。

　　《行动方案》提出，引导餐饮服务经营者加强按需适量点餐提醒，明确标示并合理配置菜品和主食规格数量，积极推广小份餐品，鼓励餐饮服务网络平台支持商户积极参与反食品浪费。

　　据了解，美团通过系统页面改造，在原有点餐页面向消费者提示“适量点餐”的基础上，在“点餐”“提交订单”“完成订单”三个环节对消费者进行全流程提醒。为商户上线一键配置“提示海报”功能，鼓励商户在门店重要位置发布“简约适度 文明点餐”主题海报，截至2024年5月，累计超过13万美团外卖商户使用了主题海报。

　　美团平台相关负责人表示，作为餐饮服务网络平台，美团高度重视反食品浪费工作，始终把防范外卖餐饮浪费摆在突出位置。提醒“适量点餐”、推进“小份菜”等环保功能与产品，是外卖平台在交易场景推动反食品浪费的重要措施。

　　在推广小份餐品方面，美团通过多种方式激励商家提供“小份菜”“小份饭”，鼓励“拼好饭”“一人食”等新模式，包括全聚德、大米先生、云海肴、老乡鸡、眉州东坡等餐饮品牌推出外卖“小份饭”，即主食（米饭、馒头等）提供的分量是常规分量的1/2-2/3，大约在150-200克。据统计，截至2024年10月，美团平台上累计近168万餐饮商户提供了超过909万种“小份菜”。

　　美团外卖“点份小份菜”专区，倡导消费者“简约适度”点餐

　　《行动方案》提出，鼓励消费者在外卖订餐时选择“无需餐具”，探索在消费者反馈评价机制中完善反餐饮浪费有关内容。作为首个上线“无需餐具”选项的外卖平台，美团持续面向用户和商家宣导环保理念，7年间“无需餐具”产品已迭代10余次。

　　为了引导用户更便捷、更准确地下“无需餐具”订单，美团外卖App新增分地址餐具设置功能，不同就餐地址可以根据餐具需求进行设置和修改，以便在家庭、办公区等常备餐具的就餐场景默认选择“无需餐具”。截至2024年10月，已有超过4.8亿美团外卖消费者选择过“无需餐具”的选项，累计减碳量超31万吨。

　　此外，美团不断优化起送价规则、满减凑单优惠机制，在消费者点餐订单“满减凑单”页面不展示主食类餐品，并不断更新主食类餐品范围，避免主食浪费。2024年5月，美团还联合中饭协、食品工业协会发布《餐饮业减少食物浪费实施指南》团体标准，成为“反食品浪费领域的首个技术性规范性文件”。

　　“减少食物浪费、促进可持续高质量发展，需要社会各界一同长期努力。”美团相关负责人介绍，食物浪费是一个综合性的社会议题，减少食物浪费需要面向多环节、多主体系统发力，整合多方资源进行系统规划和管理。美团也将持续发挥平台示范引领作用，推出切实举措，全方位促进外卖行业形成“厉行节约、反对浪费”的良好风尚。

(责编：曹淼、李源)
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