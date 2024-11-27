11月26日，第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称链博会）在北京中国国际展览中心开幕。中信集团以“链动星海 质引未来”为主题，亮相先进制造链展区，展示中信金融“强核”工程、实业“星链”工程以及在做好金融“五篇大文章”的实践。

聚焦商业航天，解决企业融资难点。近年来，国家开始鼓励社会资本进入航天领域，鼓励民企参与到国家民用空间基础设施建设以及研制、发射和运营商业遥感卫星中来。北京星河动力航天科技股份有限公司便是一个典型代表。商业航天火箭发射行业存在研发周期长、研发费用高、资金需求量大的特点，往往存在融资难、研发投入不足等痛难点。中信银行通过深度研究商业航天行业及火箭发射流程、精准营销关键人、以客户需求为中心匹配科创专属产品等方式，为该企业提供融资支持，同时与其子公司相关合作正在有序推进中。

关注高可靠芯片行业，多维助力企业成长。为解决我国在高可靠电源管理类和存储类芯片的急需，北京中科新微特科技开发股份有限公司深入推进高可靠元器件国产化进程，专注高可靠、高等级元器件的研发与生产，独创电场峰值转移等可靠性增长技术，系列化产品广泛应用于汽车电子及高端工业控制等领域。面对客户新增的资金储备需求以及寻找外部投资者的契机，中信银行充分发挥协同优势，联合中信建投证券及金石投资，深入学习研究高可靠芯片行业特点与现状，通过资源整合与高效对接，为客户打造资源平台、匹配科创专属产品，为客户提供了融资支持。

本次中信展区还邀请了一批科技创新企业，展出技术领先、引领行业的科技产品。

"未来，中信银行将持续深化科技金融服务创新，更好地打造'股贷债保'联动的金融服务支撑体系，为科创企业提供'不止于融资'的综合金融服务。"中信银行相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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