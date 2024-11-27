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从“选择题”变为“必答题” ESG正成为企业发展“新名片”

人民网记者 黄盛
2024年11月27日17:21 | 来源：人民网
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2024年，是联合国提出ESG（环境、社会和公司治理）概念20周年，也是A股ESG信息披露迈向“标准化”的重要一年。业界人士建议，ESG已成为越来越多企业发展的“新名片”，业务拓展的“必答题”。要进一步建立符合国情、接轨国际的ESG政策体系，完善披露标准和评价方法。中国企业要积极参与国际标准制定，助力增强中国ESG体系的影响力。

今年以来，我国围绕ESG信息披露“标准化”的举措持续推进。2024年5月，财政部发布《企业可持续披露准则——基本准则（征求意见稿）》，这标志着国家统一的可持续披露准则体系建设拉开序幕。到11月，三大交易所发布了《上市公司可持续发展报告编制指南（征求意见稿）》，为上市公司完善可持续发展治理架构和工作流程提供了“工具箱”。

围绕日前发布的《企业社会责任蓝皮书（2024）》，中国社会科学院经济研究所研究员黄群慧表示，在以新质生产力为引领的高质量发展大潮中，企业要勇担以创新引领现代化产业体系建设的时代重任，协调利益相关方关系，坚持新质生产力本身就是绿色生产力，以更加开放的姿态融入全球产业链和价值链。

加强ESG信息披露是大势所趋。同花顺数据显示，从A股上市公司看，2023年有2099家公司披露ESG报告，数量超过了2022年。 

“企业践行可持续发展理念，提升ESG管理水平，既是促进自身绿色低碳转型的重要抓手，也是企业进一步全面深化改革，推进中国式现代化的必然要求。”在第三届上市公司可持续发展官高峰论坛上，北京绿色金融协会会长吴汝川说。

“随着中国持续推进高水平对外开放，企业出海也进入新阶段，以中国技术和中国品牌为代表的一大批企业正在加速海外布局，探索新增长点。” 安永大中华区首席执行官陈凯表示，在全球化和可持续发展竞争中，中国企业主动求新求进，积极履行环境责任，践行绿色发展理念，既提升了市场竞争力和中国品牌形象，也为全球可持续发展贡献了中国力量。

有业界人士表示，目前大家更注重环境、社会等方面，对公司治理的维度关注少。要将ESG理念纳入企业内部管理流程，把可持续发展议题的管理工作拆解，真正落实到相关部门的日常工作中。并制定短、中、长期可持续发展目标，进行年度回顾和目标进度追踪。

(责编：孙红丽、吕骞)
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