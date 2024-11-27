人民网北京11月27日电 （记者杜燕飞）当前，数智技术正加速与实体经济深度融合，改变了工业生产模式。日前，在首届数智核能国际交流会上，与会嘉宾表示，数字化技术正改变核能领域，推动数智技术在科研设计、工程建设、运行维护、数字孪生核电站等方面实现有效应用，带动核产业数字化转型升级，推动核工业提质增效。

国家原子能机构系统工程司副司长王进军表示，数智核能转型是以先进数字技术、智能化技术与核工业科研生产，经营管理深度融合为基本特征。以数据为核心驱动，重组要素资源，重塑能力结构，持续提升研发创新能力，先进制造能力和治理能力，实现核工业质量、效率和动力变革。要进一步提高思想认识，视数智核能转型为提升核工业综合竞争能力的关键；政企合力，评估并制定行动方案，构建数智核能体系；坚持开放合作，深化国际交流，共建数智赋能核能发展格局，协同全球企业形成国际标准，引领行业发展。

“加快推进数字技术应用和产业数字化转型，是我国核能产业实现跨越发展的关键。”中国核能行业协会常务副理事长曹述栋认为，要深化新一代数字信息技术与核能行业融合，推动其在科研设计、工程建设、运行维护等各环节有效应用，带动核产业数字化升级，促进高水平核科技创新。

中国核学会副理事长兼秘书长刘建桥表示，在核电站设计环节，借助先进的数字化建模和仿真技术，核科技工作者能够构建出更加精确、高效的核电厂模型，提前对各种工况进行模拟分析，优化设计方案。对于核电站运行而言，智能监测系统利用大数据分析和机器学习算法，对核电站海量设备运行数据进行实时监测和分析，提前预测设备故障，及时发出警报，并提出准确的维护建议，将传统事后维修模式转变为预防性维修模式。

“我们以数字核电、核燃料为突破口，推进数字核工业建设，通过智慧核电、数字矿山等举措提升全产业链价值创造水平。”中核集团副总经理辛锋表示，将深化新一代数智技术与核工业融合发展，打造系列数字转型场景，形成更多可复制成果与对外输出能力，助力核工业数字化转型和数字经济发展。

(责编：孙红丽、吕骞)

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