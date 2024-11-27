人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“核”力向“新” 数智化赋能核工业提质增效

2024年11月27日17:32 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月27日电 （记者杜燕飞）当前，数智技术正加速与实体经济深度融合，改变了工业生产模式。日前，在首届数智核能国际交流会上，与会嘉宾表示，数字化技术正改变核能领域，推动数智技术在科研设计、工程建设、运行维护、数字孪生核电站等方面实现有效应用，带动核产业数字化转型升级，推动核工业提质增效。

国家原子能机构系统工程司副司长王进军表示，数智核能转型是以先进数字技术、智能化技术与核工业科研生产，经营管理深度融合为基本特征。以数据为核心驱动，重组要素资源，重塑能力结构，持续提升研发创新能力，先进制造能力和治理能力，实现核工业质量、效率和动力变革。要进一步提高思想认识，视数智核能转型为提升核工业综合竞争能力的关键；政企合力，评估并制定行动方案，构建数智核能体系；坚持开放合作，深化国际交流，共建数智赋能核能发展格局，协同全球企业形成国际标准，引领行业发展。

“加快推进数字技术应用和产业数字化转型，是我国核能产业实现跨越发展的关键。”中国核能行业协会常务副理事长曹述栋认为，要深化新一代数字信息技术与核能行业融合，推动其在科研设计、工程建设、运行维护等各环节有效应用，带动核产业数字化升级，促进高水平核科技创新。

中国核学会副理事长兼秘书长刘建桥表示，在核电站设计环节，借助先进的数字化建模和仿真技术，核科技工作者能够构建出更加精确、高效的核电厂模型，提前对各种工况进行模拟分析，优化设计方案。对于核电站运行而言，智能监测系统利用大数据分析和机器学习算法，对核电站海量设备运行数据进行实时监测和分析，提前预测设备故障，及时发出警报，并提出准确的维护建议，将传统事后维修模式转变为预防性维修模式。

“我们以数字核电、核燃料为突破口，推进数字核工业建设，通过智慧核电、数字矿山等举措提升全产业链价值创造水平。”中核集团副总经理辛锋表示，将深化新一代数智技术与核工业融合发展，打造系列数字转型场景，形成更多可复制成果与对外输出能力，助力核工业数字化转型和数字经济发展。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“核”力向“新” 数智化赋能核工业提质增效
　　人民网北京11月27日电 （记者杜燕飞）当前，数智技术正加速与实体经济深度融合，改变了工业生产模式。日前，在首届数智核能国际交流会上，与会嘉宾表示，数字化技术正改变核能领域，推动数智技术在科研设计、工程建设、运行维护、数字孪生核电站等方面实现有效应用，带动核产业数字化转型升级，推动核工业提质增效。…
从“选择题”变为“必答题” ESG正成为企业发展“新名片”
　　2024年，是联合国提出ESG（环境、社会和公司治理）概念20周年，也是A股ESG信息披露迈向“标准化”的重要一年。业界人士建议，ESG已成为越来越多企业发展的“新名片”，业务拓展的“必答题”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部