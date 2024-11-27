第二届链博会先进制造链展区。人民网 唐佳摄

人民网北京11月27日电 （记者孙博洋、唐佳）11月26日至30日，第二届中国国际供应链促进博览会（简称“链博会”）在北京举行，620家企业和机构集中展示供应链上中下游关键环节的新技术、新产品、新服务，凸显中国供应链优势和全球供应链的韧性。

本届展会上，设置了先进制造链、智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链6大链条和供应链服务展区，琳琅满目的新技术、新模式、新业态，展示着全球产业链供应链韧性和活力。

在健康生活链展区，GE医疗携洛阳轴承、西部超导等十多家核心供应商共同展示其与供应商地深度交融和供应链的稳定畅通。GE医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊在接受采访时表示，“中国医疗设备供应链体系是一个强有力的解决方案，只有不断推动‘你中有我、我中有你’的协同发展，共融共创，才能维护供应链稳定畅通，让供应链真正变成‘共赢链’，链接世界和未来。”

第二届链博会数字科技链观众体验VR设备。人民网记者 孙博洋摄

青岛啤酒每年在中国、加拿大、澳大利亚、法国、阿根廷、哈萨克斯坦等全球9大大麦产区采购大麦超80 万吨，同时，在中国、捷克、德国、美国、斯洛文尼亚、新西兰等6个国家7 大啤酒花产区，每年采购啤酒花超 3000 吨，供应链遍布全球。青岛啤酒股份有限公司生产工厂总酿酒师江欢表示，公司2024年再次获评全球食品饮料行业首家“可持续灯塔工厂”，不断推进制造业绿色低碳发展。

在智能汽车链展区，问界M9、问界新M7、问界新M5等车型同台展出。赛力斯汽车相关负责人表示，作为“链主”企业，赛力斯正推进供应链“集成化”和“集聚化”，与合作伙伴共同构建以智能电动汽车为核心、万物互联共生共荣的汽车生态体系。

在绿色农业链展区，五粮液展示了“种子到美酒”的生产生态链、“包装到物流”的产业供应链，再到国内外营销网络所构建的多维“链接世界和美”的消费与服务双向链。五粮液公司相关负责人介绍，近年来，公司不断推进绿色低碳发展，协同推进降碳、减污、节能、扩绿、增长，在产品生产、包装、运输、销售过程中，全力实现全产业链的生态环保，持续提升发展的“含绿量”、降低“含碳量”。

在数字科技链展区，TCL带来了智能终端、半导体显示、新能源光伏三大泛半导体供应链，展出由旗下工业互联网企业格创东智承接的智能制造供应链，现场展示了面板表面缺陷检查机，利用AI自主学习面板模组表面缺陷，快速完成缺陷分类检出，替代人工肉眼难以判定的质检功能，实现自动化生产，提高产品质量。TCL创始人、董事长李东生表示，面对全球产业格局重构，将坚定全球化战略方向，持续完善全球产业链、供应链布局。

本届链博会，阿里巴巴淘天集团1688着重围绕中小企业的柔性制造服务和跨境供应链服务两大业务领域进行了展示。1688相关负责人表示，目前，1688的哇噢定制服务，已助力7万工厂探索柔性制造，服务成交用户突破60万；同时通过跨境精选货源解决方案、跨境分销解决方案、跨境ERP/超买解决方案等三大解决方案，以助力百万内贸企业出海。

麦当劳中国每年采购300多种食材与原材料，超过95%为本土采购。2023年，麦当劳中国供应链总计供应了64万吨食材。麦当劳中国首席执行官张家茵表示：“链博会提供了非常好的平台，让我们能和供应链‘朋友圈’加深交流和沟通，以创新和合作为驱动，提高供应链效率、提升质量和推动可持续发展，更好地服务餐厅、服务消费者，让更多消费者享用到我们新鲜、自然、安心的好食材。”

展馆内，人流涌动，客商如织，全球工商业聚焦中国产业链，更关注全球供应链。

第二届链博会上发布的全球供应链促进指数显示，2018至2023年，全球供应链促进水平明显上升，促进指数从0.27升至0.66，增长144%，表明全球供应链促进水平处于上升态势，全球供应链的发展环境总体向好。

(责编：孙红丽、吕骞)

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