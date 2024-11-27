人民网北京11月27日电 （记者孙博洋）26日，《中国食品安全状况研究报告（2024）》在北京发布，报告显示，五年来全国食品安全监督抽检合格率保持在97%以上的水平，稳中趋好。

26日，在江南大学、上海海洋大学、中国食品安全报社联合举办的“食品安全研究成果座谈会”上，发布了《中国食品安全状况研究报告（2024）》（以下简称“报告”）。

报告显示，我国食用农产品市场供应充足且质量水平实现新提升，2023年，全国主要食用农产品例行监测总体抽检合格率达97.8%，比上年增加0.2%，食用农产品例行监测总体合格率已连续8年稳定在97.4%以上。

报告还显示，五年来全国食品安全监督抽检合格率保持在97%以上的水平。2023年，全国市场监管部门坚持以问题为导向，完成食品安全监督抽检6997389批次，覆盖33大类食品，总体合格率为97.27%，较上年上升了0.13个百分点。

在婴幼儿配方食品方面，报告认为，2019至2023年五年间，婴幼儿配方食品监督抽检合格率始终稳定在99.70%以上，五年间合格率振幅在0.19%之内，显示了较好的稳定性。2023年，全国婴幼儿配方食品监督抽检合格率为99.92%。

在进口食品方面，报告指出，2013至2022年间我国进口食品贸易规模年均复合增长率达到12.3%，2023年进口食品规模约达到1400亿美元，继续位居全球第一大食品进口国。数据显示，2023年，不符合我国食品安全国家标准和法律法规要求而拒绝入境的境外不合格食品共2358批次，比上年下降16.4%；滥用食品添加剂、品质不合格、标签不合格、证书不合格、微生物污染等是境外食品拒绝入境的主要原因。

交流会上，还发布了《中国水产品区域公用品牌发展报告（2024）》（以下简称“报告”）。报告从品牌实力、品牌活跃度、线上销售和消费反馈四个维度分析了我国水产品区域公用品牌所面临的挑战。

报告认为，在品牌实力方面，我国水产品区域公用品牌发展水平省际间存在一定差异，需增加华北、西部地区水产品区域公用品牌的后继发展能力；品牌活跃度方面，存在“厚尾”现象，即少数品牌活跃度极高，而多数品牌活跃度尚需提升；线上销售方面，尽管我国网络购物用户规模庞大，但水产品区域公用品牌的线上销售潜力有待充分挖掘；消费反馈方面，消费者对水产品区域公用品牌的认知和信任仍有较大的提升空间。

(责编：孙红丽、吕骞)

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