新华社北京11月27日电（记者吴雨、任军）记者27日从中国人民银行获悉，近日中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。行动方案明确提出，到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。

为推动数字金融高质量发展，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。行动方案明确，以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，夯实数字金融发展基础，完善数字金融治理体系，支持金融机构以数字技术赋能提升金融“五篇大文章”服务质效，推动我国数字经济高质量发展。

在系统推进金融机构数字化转型方面，行动方案提出，建立数字化转型“一把手”负责制和统筹协调机制，指定牵头工作部门，加强经费保障，加快推进数字化转型步伐。建立数字化转型成效评价体系，完善激励考核机制。

根据行动方案，我国将推动数字技术在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数实融合等领域的应用，提升重点领域金融服务质效。夯实数字金融发展基础，营造高效安全的支付环境，培育高质量金融数据市场。完善数字金融治理体系，强化数字金融风险防范，加强数据和网络安全防护，健全金融消费者保护机制等。

中国人民银行表示，下一步，将与有关部门建立工作联动机制，加强政策协同和信息共享，建立健全数字金融统计和监测评估制度，推动行动方案各项举措落到实处，全力做好数字金融大文章。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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