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金融监管总局出台银行业金融机构小微金融监管评价办法

2024年11月27日23:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月27日电（记者李延霞）为科学评价银行业金融机构小微企业金融服务工作开展情况和成效，国家金融监督管理总局27日对外发布《银行业金融机构小微企业金融服务监管评价办法》。

　　办法明确，做好小微企业金融服务是银行业金融机构服务实体经济、实现高质量发展的重要内涵。对银行业金融机构小微企业金融服务工作开展监管评价，要坚持定量与定性并行、总量与结构并重、激励与约束并举等原则。

　　根据办法，小微金融监管评价体系由信贷总体投放情况、成本及风险情况、服务结构优化情况、激励约束机制情况、合规经营及内控情况、服务地方经济情况等评价要素构成。各项评价要素下设若干评价指标。小微金融监管评价结果根据各指标加总得分划分为四个评价等级。

　　办法充分考虑地区差异，强化监管协同联动，在全国统一的评价体系内，给予省级派出机构一定自主权，以更好反映银行支持地方经济发展、服务小微企业效果。

　　金融监管总局表示，办法的出台将有助于更好发挥监管引领作用，激励引导银行业金融机构强化小微金融战略导向，建立健全敢贷、愿贷、能贷、会贷长效机制，切实提升小微企业服务质效，促进小微企业高质量发展。

(责编：白宇、卫嘉)
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