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我国将取消跨境电商出口海外仓企业备案

2024年11月27日23:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月27日电（记者邹多为）记者27日从海关总署获悉，为进一步促进跨境电商高质量发展，海关总署日前就优化跨境电商出口监管措施发布公告，明确自2024年12月15日起，取消跨境电商出口海外仓企业备案。

　　根据公告，自12月15日起，开展跨境电商出口海外仓业务的企业，无需向海关办理出口海外仓业务模式备案，不再执行海关总署公告2020年第75号中“三、企业管理”项下“开展出口海外仓业务的跨境电商企业，还应当在海关开展出口海外仓业务模式备案”的要求。但在申报环节，企业仍需向海关传输订仓单电子数据，并对真实性负责。

　　公告还明确，12月15日起简化出口单证申报手续，在上海、杭州、宁波、厦门、青岛、郑州、武汉、长沙海关等12个直属海关开展出口拼箱货物“先查验后装运”监管模式试点，在北京、天津、大连、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、青岛、郑州、长沙、广州海关等20个直属海关开展跨境电商零售出口跨关区退货监管模式试点。

(责编：白宇、卫嘉)
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