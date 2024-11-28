本报记者 方 敏

数据来源：商务部、国家统计局、中国汽车工业协会

车上放一辆，车后拖一辆，在中再生洛阳再生资源开发有限公司3号门，拖载着报废汽车的卡车有序进入拆解车间。在这里，报废汽车将被以全新方式加以利用。

车间内，各种设备满负荷运转，“咔咔”声此起彼伏。车门、轮毂、蓄电池、发动机……零件被一一拆解下来，由工人分类存放，随后各自去往新的地方——车辆的钢材料，经由机器再次拆解破碎后，被送至钢厂再利用；旧轮胎回收后送至下游企业，用于生产橡胶颗粒；性能较好的发动机，将送至工厂，依据国家标准开展改造翻新……

“今年自实施利好政策以来，很多车主选择将旧车报废销户，购买新车，整理好相关票据便可领取到补贴。”中再生洛阳再生资源开发有限公司副总经理郑应辉说。

郑应辉说的“利好政策”，是指国家出台的一系列汽车以旧换新政策措施，其中明确，推动汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新，对按照规定进行汽车以旧换新的消费者予以补贴。河南省同步实施汽车以旧换新工程，促进汽车梯次消费、更新消费。

政策激发了消费者以旧换新热情，也让中再生这样的报废汽车回收拆解企业生产线更加忙碌。中再生报废汽车事业部副经理王功献介绍，截至11月上旬，中再生共收购报废机动车1万余辆，与去年同期相比增长近七成。

在报废车销户查验区，车主张耀珅将旧车开到地磅上。企业依据实际过磅重量，结算报废车辆残值款。根据旧车质量，一般会按照每吨2000元左右的价格支付给车主。

“老车开了十几年，耗油量越来越大，一直想换台新能源汽车。正好趁着现在有以旧换新政策，赶紧把老车报废，购买新车。补贴政策很给力，预计又能省下2万元。”约莫半小时，销户查验等手续办妥后，张耀珅的旧车和其他旧车一起，被拉进了拆解车间。

老旧燃油车用了很多年，性能跟不上，油耗越来越大；几年前买的新能源车，技术和续航与新车有差距……像张耀珅一样想趁着好政策换车的车主不在少数。

9月13日，河南省政府办公厅发布实施方案，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，提出到今年年底力争完成个人消费者汽车报废和置换更新30万辆左右；明确个人消费者报废符合要求的燃油乘用车或新能源乘用车并新购乘用车的，提高报废更新补贴标准。

洛阳进一步细化措施：完善再生资源回收网络，逐步构建由社区（村）回收服务点、街道（镇）中转站、区县分拣中心全链条三级回收体系，鼓励企业建立社区直营回收网点，延伸回收链条；加大培育再生资源回收典型企业，鼓励发展“互联网+上门回收”新型模式。

随着政策逐步落地，报废车数量增加，许多拆解企业扩大产能，部分企业出现资金、用工等方面难题。为帮助企业补上短板，邮储银行洛阳市分行推出“小微易贷”“极速贷”，帮企业快速获得贷款；洛阳市人社部门推出系列招聘活动，为企业招来熟练工人……政府和企业劲往一处使，按下报废汽车回收拆解“快进键”。

“下一步，我们将提升回收拆解速度效率，做大循环经济，实现绿色低碳发展。”郑应辉说，“我们还开展老旧农业机械拆解等业务，参与大规模设备更新。”

据了解，河南省用于加力支持“两新”的资金总额预计超百亿元，政策实施以来，汽车报废更新数量达13万辆。洛阳市商务局市场运行和消费促进科科长李倩介绍，通过政策引导、企业让利、线上线下联动，洛阳市逐步完善消费品以旧换新和再生资源回收体系，截至目前，共接到汽车报废更新补贴申请1.42万份。

本期统筹：张安宇

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2024年11月28日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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