本报北京11月27日电 （记者韩鑫）记者27日从交通运输部获悉：受一揽子增量政策实施等因素带动，10月交通运输经济运行总体向好，货运量、港口货物吞吐量、人员流动量等主要指标增速较上月均有所回升。

1至10月，完成营业性货运量466.5亿吨，同比增长3.3%。其中，完成公路货运量343.6亿吨，同比增长3.2%；完成水路货运量80.2亿吨，同比增长4.6%。其中10月完成营业性货运量50.2亿吨，同比增长3.9%，增速较上月回升1.6个百分点。

1至10月，完成港口货物吞吐量145.1亿吨，同比增长3.4%。完成集装箱吞吐量2.8亿标箱，同比增长7.6%。其中10月完成港口货物吞吐量15.3亿吨，同比增长3%，增速较上月回升1.7个百分点。

1至10月，完成跨区域人员流动量549.3亿人次，同比增长5.5%。其中，完成公路人员流动量503.7亿人次，同比增长4.9%。

《 人民日报 》（ 2024年11月28日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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