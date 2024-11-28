本报北京11月27日电 （记者刘志强）记者27日从国家统计局获悉：10月，随着存量政策及一揽子增量政策协同发力、持续显效，规模以上工业企业生产稳定增长，企业利润当月降幅明显收窄。多数工业行业盈利较上月好转，装备制造业和高技术制造业等新动能支撑作用较强。

工业企业当月营业收入和利润降幅收窄。1—10月，规模以上工业企业营业收入同比增长1.9%，延续增长态势，企业利润同比下降4.3%。从当月看，10月，受工业生产稳定增长、产销衔接水平回升带动，全国规模以上工业企业营业收入同比下降0.2%，降幅较上月收窄0.7个百分点。营收恢复带动企业利润改善，10月规模以上工业企业利润同比下降10.0%，降幅较9月大幅收窄。

超六成行业盈利较上月好转，制造业最为明显。10月，在41个工业大类行业中，有27个行业利润同比增速较9月加快，或降幅收窄、由降转增，占比超过六成。三大门类中，制造业带动工业企业利润改善作用明显，10月制造业利润降幅较9月大幅收窄22.3个百分点，带动规上工业利润降幅较9月收窄17.8个百分点。

装备制造业利润由降转增。10月，装备制造业利润同比增长4.5%，当月增速由负转正，为规上工业利润改善提供重要支撑。从行业看，装备制造业的8个行业中有7个行业利润较9月由降转增或降幅收窄，其中铁路船舶航空航天、电子、专用设备等行业利润由降转增，当月同比分别增长63.1%、19.6%、3.8%；金属制品、通用设备和汽车行业利润降幅收窄，较9月分别收窄32.6个、11.9个和11.4个百分点。

高技术制造业利润两位数增长。10月，高技术制造业利润同比增长12.9%，大幅高于规上工业平均水平22.9个百分点，拉动规上工业利润增长1.9个百分点，支撑和引领作用明显。从行业看，随着制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进，相关行业利润增长较快，其中，可穿戴智能设备制造、敏感元件及传感器制造、工业控制计算机及系统制造、锂离子电池制造等行业利润同比分别增长73.3%、48.8%、40.0%、39.4%。

原材料制造业和消费品制造业利润好转。随着宏观政策发力显效，国内消费需求平稳恢复，叠加工业品出口持续增长，原材料制造业和消费品制造业利润有所改善。10月，原材料制造业和消费品制造业利润降幅较9月分别收窄27.7个和20.4个百分点。

《 人民日报 》（ 2024年11月28日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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