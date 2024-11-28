我国将建一百个以上可信数据空间
为构建全国一体化数据市场提供有力支撑
2024年11月28日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月27日电 （记者王云杉）可信数据空间是基于共识规则，联接多方主体，实现数据资源共享共用的一种数据流通利用基础设施，是支撑构建全国一体化数据市场的重要载体。为引导和支持可信数据空间发展，促进数据要素规模化流通共享使用，加快构建以数据为关键要素的数字经济，近日，国家数据局印发《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》。
行动计划以深化数据要素市场化配置改革为主线，分类施策推进企业、行业、城市、个人、跨境可信数据空间建设和应用。
行动计划提出到2028年，可信数据空间运营、技术、生态、标准、安全等体系取得突破，建成100个以上可信数据空间，基本建成广泛互联、资源集聚、生态繁荣、价值共创、治理有序的可信数据空间网络，各领域数据开发开放和流通使用水平显著提升，初步形成与我国经济社会发展水平相适应的数据生态体系。
下一步，国家数据局将会同相关部门，通过加强统筹协调、加大资金支持、加快人才培养、加强标杆引领、推动交流合作等方式，促进可信数据空间高质量发展，为充分释放数据要素价值、构建全国一体化数据市场提供有力支撑。
《 人民日报 》（ 2024年11月28日 04 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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