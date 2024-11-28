本报记者 齐志明 潘俊强 韩春瑶

全球领先的机床和工业母机、高度数字化的智慧工厂、高端尼龙等新型复合材料……行走在第二届链博会的各大展区，科技创新的气息扑面而来，新产品、新技术、新工艺、新材料纷纷亮相，为百姓美好生活添彩，为新质生产力发展赋能。

在智能汽车链展区，赛力斯展示的全新一代超级增程系统等技术成果吸引许多观众驻足。“今年前三季度，我们的增程器产品搭载量超过34万台，与12家行业伙伴达成合作。”赛力斯集团副总裁康波介绍，当前，汽车产业协同创新趋势明显，对供应链的效率、质量、风险管控提出更高要求。链博会为企业提供了一个互相交流、创新合作的广阔平台，推动大中小企业聚链成群、优势互补，携手促进行业高质量发展。

在菜鸟物流展台，快递无人车等物流“黑科技”产品引人关注。这款快递无人车搭载了阿里巴巴自主开发的自动驾驶系统，具备在公开道路上进行快递网点到末端驿站之间规模化运送快递包裹的能力。在实际运用中，菜鸟快递无人车既能多点“串站”派送，还能完成揽收任务。“我们将继续发展自动驾驶、无人车技术，进一步拓展应用场景，推动物流行业数字化升级。”菜鸟集团首席技术官李强说。

压缩空气储能、一体化氢能、高空风能、光热发电……在清洁能源链展区，连续两年参展的中国能建向观众展示了一系列清洁能源先进技术。“作为链博会的深度参与者、坚定合作者和切身受益者，我们秉承创新、绿色、数智、融合的发展理念，聚焦新能源、新基建、新产业、新材料等领域，以‘链式’思维加快培育发展新质生产力，加速推进清洁能源链向‘共赢链’转化。”中国能建党委书记、董事长宋海良说。

实现全程冷链监控的智慧物联平台、运用自动化技术提升仓储管理效能……在绿色农业链展区，百胜中国通过螺旋大屏和互动体验，展示公司的数字化管理体系。“依托链博会等平台，我们深化创新交流，探索数字科技在供应链中的应用，以新质生产力赋能全链路管理，给消费者带来更优质的服务。”该公司首席执行官屈翠容表示。

圆通速递展示了不断提升物流供应链科技含量的创新实践。“我们利用大模型、语音识别等技术，在智能末端、客服、运输、中转等方面全面升级，运营效率和服务质量持续提升。”圆通速递副总裁叶锋表示。

在先进制造链展区，康宁公司展出了众多与中国客户合作的创新应用。“康宁精密玻璃产品在先进显示、智能驾驶等领域都有应用，我们将携手供应链上下游合作伙伴协同创新，共同助力产业发展。”康宁公司相关负责人曾崇凯说。

每年边角料回收再生2500吨，大卷材的边角料变成环保袋；建设光储充一体化项目，年均发绿电333万千瓦时……今年，稳健集团携旗下稳健医疗与全棉时代双品牌再次参展，展示的光伏绿电、废料回收、节水减排等绿色工厂实践受到不少专业观众关注。

建立原料“指纹数据库”、开展育种科学研究……在青岛啤酒展台，公司通过模型展示、互动体验等多种形式，展示传统产业的智能制造新趋势。近年来，青岛啤酒以科技创新引领产业创新，持续深化数字化转型，推动实现生产方式智能化、生产组织网络化、生产系统数字化。

作为创新集聚的平台，链博会为我国与世界构筑起产业互融、创新互促、市场互通的桥梁，以“链”为媒，助力中外企业长期合作和共同发展。

《 人民日报 》（ 2024年11月28日 06 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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