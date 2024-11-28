精品旅游

天津古文化街上游人如织。

李家鼎 吴 涛摄影报道

精品旅游

游客在北京鼓楼沉浸式体验“中轴奇妙夜”。

本报记者 张武军摄

精品旅游

重庆市渝中区，游船缓缓驶过洪崖洞民俗风貌区。

王欣悦 何振波摄影报道

精品展演

2024北京国际文旅消费博览会上展出的飞机。

郭俊锋摄（影像中国）

精品展演

上海博物馆东馆，观众在参观“满庭芳菲：卡地亚的艺术魔力”展览。

王 初摄（影像中国）

精品展演

天津市南开区天津戏剧博物馆，观众和演员在戏楼舞台上互动表演。

新华社记者 赵子硕摄

精品购物

2024广东广州国际购物节引来不少市民参与。

广州市商务局供图

精品购物

上海新世界大丸百货开启精品购物活动。

王 初摄（影像中国）

精品购物

重庆高新区龙湖U城天街，市民在商场挑选商品。

王欣悦 雷 键摄影报道

精品美食

2024年广东广州国际美食节上，厨师在制作面点。

陈骥旻摄（影像中国）

精品美食

重庆高新区大学城熙街，市民在品尝美食。

王欣悦 雷 键摄影报道

习近平总书记指出：“消费日益成为拉动经济增长的基础性力量”“要增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，使消费潜力充分释放出来”。

11月，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等5个国际消费中心培育建设城市，开展中国国际消费中心城市精品消费月活动。活动采取“1+4+N”形式，举办精品首发季，围绕精品购物、精品美食、精品旅游、精品展演四大板块开展系列消费促进活动，激发市场活力，促进消费提质扩容。

作为2024“消费促进年”的重头戏，精品消费月活动将发挥国际消费中心城市引领作用，不断丰富首发产品和服务供给，推广新型消费业态，更好满足人民美好生活需要。在首发经济方面，各地聚焦国际精品、国货潮品、老字号品牌等，举办丰富多彩的首发、首秀、首展活动。数据显示，11月上中旬，5个城市商品消费额同比增长5.9%，餐饮消费额增长12%，消费市场总体呈现回稳向好发展态势。

（本报记者 王 珂）

《 人民日报 》（ 2024年11月28日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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