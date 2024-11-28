11月上中旬，5个国际消费中心城市商品消费额同比增长5.9%，餐饮消费额增长12%
从精品消费月看消费潜力（新时代画卷）
精品旅游
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精品展演
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精品购物
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精品美食
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习近平总书记指出：“消费日益成为拉动经济增长的基础性力量”“要增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，使消费潜力充分释放出来”。
11月，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等5个国际消费中心培育建设城市，开展中国国际消费中心城市精品消费月活动。活动采取“1+4+N”形式，举办精品首发季，围绕精品购物、精品美食、精品旅游、精品展演四大板块开展系列消费促进活动，激发市场活力，促进消费提质扩容。
作为2024“消费促进年”的重头戏，精品消费月活动将发挥国际消费中心城市引领作用，不断丰富首发产品和服务供给，推广新型消费业态，更好满足人民美好生活需要。在首发经济方面，各地聚焦国际精品、国货潮品、老字号品牌等，举办丰富多彩的首发、首秀、首展活动。数据显示，11月上中旬，5个城市商品消费额同比增长5.9%，餐饮消费额增长12%，消费市场总体呈现回稳向好发展态势。
（本报记者 王 珂）
《 人民日报 》（ 2024年11月28日 08 版）
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