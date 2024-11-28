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11月上中旬，5个国际消费中心城市商品消费额同比增长5.9%，餐饮消费额增长12%

从精品消费月看消费潜力（新时代画卷）

2024年11月28日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　精品旅游
　　天津古文化街上游人如织。
　　李家鼎 吴 涛摄影报道

　　精品旅游
　　游客在北京鼓楼沉浸式体验“中轴奇妙夜”。
　　本报记者 张武军摄

　　精品旅游
　　重庆市渝中区，游船缓缓驶过洪崖洞民俗风貌区。
　　王欣悦 何振波摄影报道

　　精品展演
　　2024北京国际文旅消费博览会上展出的飞机。
　　郭俊锋摄（影像中国）

　　精品展演
　　上海博物馆东馆，观众在参观“满庭芳菲：卡地亚的艺术魔力”展览。
　　王 初摄（影像中国）

　　精品展演
　　天津市南开区天津戏剧博物馆，观众和演员在戏楼舞台上互动表演。
　　新华社记者 赵子硕摄

　　精品购物
　　2024广东广州国际购物节引来不少市民参与。
　　广州市商务局供图

　　精品购物
　　上海新世界大丸百货开启精品购物活动。
　　王 初摄（影像中国）

　　精品购物
　　重庆高新区龙湖U城天街，市民在商场挑选商品。
　　王欣悦 雷 键摄影报道

　　精品美食
　　2024年广东广州国际美食节上，厨师在制作面点。
　　陈骥旻摄（影像中国）

　　精品美食
　　重庆高新区大学城熙街，市民在品尝美食。
　　王欣悦 雷 键摄影报道

　　习近平总书记指出：“消费日益成为拉动经济增长的基础性力量”“要增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，使消费潜力充分释放出来”。

　　11月，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等5个国际消费中心培育建设城市，开展中国国际消费中心城市精品消费月活动。活动采取“1+4+N”形式，举办精品首发季，围绕精品购物、精品美食、精品旅游、精品展演四大板块开展系列消费促进活动，激发市场活力，促进消费提质扩容。

　　作为2024“消费促进年”的重头戏，精品消费月活动将发挥国际消费中心城市引领作用，不断丰富首发产品和服务供给，推广新型消费业态，更好满足人民美好生活需要。在首发经济方面，各地聚焦国际精品、国货潮品、老字号品牌等，举办丰富多彩的首发、首秀、首展活动。数据显示，11月上中旬，5个城市商品消费额同比增长5.9%，餐饮消费额增长12%，消费市场总体呈现回稳向好发展态势。

　　（本报记者  王  珂）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月28日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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