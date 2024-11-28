朱雀二号改进型遥一运载火箭发射成功
2024年11月28日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月27日电 （记者刘诗瑶）11月27日10时00分，朱雀二号改进型遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的光传01、02试验星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。
朱雀二号改进型运载火箭由蓝箭航天自主研制，具有独立知识产权，充分继承了已取得连续发射成功的朱雀二号中型液氧甲烷运载火箭成熟技术，在此基础上进行全面优化和改进，现已正式进入商业运营阶段，面向市场进行批量化交付。
《 人民日报 》（ 2024年11月28日 14 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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