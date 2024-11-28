本报呼和浩特11月27日电 （记者张枨）近日，内蒙古自治区科技厅印发《内蒙古自治区科技创新工作容错免责清单（试行）》（以下简称“清单”），旨在进一步完善科技创新尽职容错免责机制，营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围。

清单充分考虑科技创新过程中会遇到的困难，聚焦科研项目管理、科技成果转化等关键环节，针对科研单位及管理人员、科研人员容错免责，提出了13条具体措施。

清单明确提出，各科研单位及管理人员，在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现失误错误但没有造成重大损失的，可予以容错免责。科研人员按照相关规定开展科技创新工作，履行勤勉尽责义务，非因主观故意导致科技研发项目实施不成功的，可予以免责。

清单覆盖内蒙古自治区内高校、科研院所及有科技创新活动的企事业单位等所有创新活动主体，最大限度地支持和保护科技创新主体的积极性和合法权益。

《 人民日报 》（ 2024年11月28日 14 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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