原标题：啄木鸟家庭维修：为家庭维修行业高质量发展注入动力

随着中国经济步入现代化建设新阶段，推动高质量发展已成为全社会的共识和自觉行动，可持续发展理念日益受到企业重视。11月18日，由新快报主办2024“优质生产力企业暨ESG发展大会”举行，重庆籍企业啄木鸟获大会“影响力品牌奖”。

据啄木鸟家庭维修负责人介绍，聚焦就业保障和社会责任两方面，啄木鸟家庭维修行业在推动ESG管理上做出了积极探索。例如，将绿色、环保的理念融入到日常服务之中，推出“以修代换”的绿色维修理念。这一理念不仅延长了设备的使用寿命，减少了资源浪费，还降低了消费者的经济负担。

此外，为改变蓝领技工面临的就业挑战，啄木鸟家庭维修投入数百万元建设全国呼叫服务中心和调度平台，运用大数据、云计算，让每个工程师都接到最适合自己的单。同时，搭建了订单驱动、技能驱动、价值观驱动、平台赋能以及品牌驱动的工程师续航体系，打通技能升级路径，为行业源源不断输送具有专业技术、高素质的维修工程师。

据介绍，经过近30年的探索和努力，啄木鸟家庭维修形成了一套以蓝领工人为中心的生态系统，截至目前，有近10万合作工程师通过啄木鸟平台提升了专业技能，获得了稳定的订单。

在培育创新产业方面，啄木鸟家庭维修每年科技研发投入不低于3千万元，拥有10项国家专利，49软件著作权，以及“故障数据知识发现技术、基于深度堆栈自编码神经网络技术的缺陷和故障判断模型、平衡处理层自适应调整”3大核心技术，逐步建立起自主可控的数字化核心技术产业链。

据介绍，未来，啄木鸟家庭维修将继续坚持高技术、高效能、高质量的发展道路，贯彻科技创新与产业创新融合发展，加大科技创新与研发投入，成为行业数字化发展的核心引擎，为家庭维修行业高质量发展注入强劲动力。

(责编：曹淼、李源)

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