刘 萌

原标题：真金白银支持外贸企业 破除痛点解决难点

外贸是我国开放型经济的重要组成部分和国民经济发展的重要推动力量。今年前10个月，我国外贸发展保持了质量提升、数量稳定的良好发展势头，进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%。

《证券日报》记者近日调查多家外贸企业了解到，各地各部门出台的一系列支持外贸企业发展的政策措施，如加大对中小微外贸企业融资支持力度、减税降费等，有效减轻了企业负担。但也有外贸企业认为，仍然存在回款困难、惠企政策不清晰等问题，期待稳外贸政策利好效应持续释放。

政策“组合拳”

护航外贸企业发展

今年以来，多地多部门出台一系列促进外贸稳定增长的政策措施。《证券日报》记者梳理发现，这些政策措施主要集中在三方面，一是加大金融和财政支持力度，包括推出新型投融资模式，优化企业融资环境，帮助企业提升汇率风险管理水平，各级财政真金白银支持外贸企业“走出去”开拓国际市场等；二是培育外贸新动能，包括促进数字贸易、绿色贸易发展，促进跨境电商发展等；三是强化外贸企业服务保障，包括完善合作机制、做好信息咨询和企业对接、推介重点展会、便利商务人员跨境往来等举措，创造更多贸易机会。

从金融支持来看，今年以来，一年期和五年期以上的贷款市场报价利率分别下行0.35个百分点和0.6个百分点，包括外贸企业在内的实体经济融资成本显著下降。

此外，针对小微外贸企业回款周期长、融资渠道少、银行授信难等问题，多家银行创新推出了贷款产品。比如，整合海关、税务等外部数据为企业“增信”，发放信用贷款等。

湖北省一家从事玩具进出口的小微外贸企业负责人对《证券日报》记者表示，由于部分货款未收回，企业生产面临资金压力，但公司规模较小、缺乏可抵押的资产。在向某银行咨询后，银行客户经理迅速进行对接，在核实企业经营状况、订单合同履约情况等数据后，当天就批复了180万元的信用贷款。

记者从上述银行了解到，此类贷款产品，主要定位为小微外贸企业，可为符合条件的外贸企业提供最高额度300万元的纯信用贷款，贷款周期最长1年，且可以随借随还。

“汇率波动是我们出口企业最大的痛点。在浙江，银行等金融机构积极推出各类汇率避险产品，‘一对一’为外贸企业制定方案，满足企业对汇率避险业务不同的远期汇率、风险偏好等要求。”宁波市新东方工贸有限公司CEO朱秋城在接受《证券日报》记者采访时表示。

广东省一家花卉进出口公司相关负责人告诉记者，鲜花出口对时效性要求很高，为了使鲜花品相有更好的保证，海关等部门对一些产品设立了专门的“绿色通道”，帮助公司在最短时间走完通关流程。

企业反馈“痛点”

期待加大政策支持力度

不过，外贸企业经营依然存在一些不容忽视的困境和痛点。商务部国际贸易经济合作研究院副研究员宋思源在接受《证券日报》记者采访时表示，首先，国际贸易环境的不确定性，增加了外贸企业面临的市场风险，出口信用保险是外贸企业防范风险的重要手段，但当前覆盖面有限，许多企业无法有效转移出口收汇风险；第二，当前海运运输能力紧张、成本上升，影响了我国企业货物的及时交付和出口运营效率；第三，对于中小微外贸企业而言，融资困难导致运营和扩张受限。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授陈建伟对《证券日报》记者表示，全球经济增长放缓、地缘政治等因素带来了诸多不确定性，出口信用保险覆盖不足、融资难、物流瓶颈等问题日益凸显。

记者在调查过程中了解到，不少外贸企业期盼更优惠的融资支持、更大力度的财政补贴以及海外的法务对接服务等等。此外，还有不少企业反馈对各类政策法规不熟悉，希望相关部门针对报关、税务、知识产权等方面进行专题培训。

无锡泽华经贸有限公司董事长张俊对《证券日报》记者表示，对于“走出去”参展的企业，期盼能扩大财政补贴的力度和范围。

此外，在海运运输和费用方面，张俊表示，今年红海、苏伊士运河等一些关键海运通道遇到了阻碍，部分货运代理公司随意涨价、市场乱象频发，希望市场监管部门做好价格监管，维护市场基本稳定，为企业持续发展减负纾困。

浙江艺路优跨境贸易服务有限公司总经理助理丁玲超对《证券日报》记者表示，我们公司是跨境电商综合服务平台，作为平台方，主要痛点是风险划分和承担问题。当前，跨境电商发展迅速，尤其跨境电商综合服务平台作为一个新业态，正处于不断摸索尝试的时期，相关政策法规存在一定的滞后性或不明确性，且涉及海关、税务、外汇等多个监管部门。如何加强与各部门的沟通协调，确保平台自身运营符合合规要求，同时帮助和服务外贸企业理解和遵守政策是当前需要解决的问题。

“可以加强专业培训，例如举办针对报关、税务、知识产权等方面的专题培训，邀请专家或资深人士进行详细讲解和案例分析。”丁玲超表示，许多跨境电商企业对政策法规不熟悉、申报流程不规范，导致报关时效率低下甚至出现违规行为。此外，对于跨境订单申报，相关部门可以提供较为详细的操作手册等，或者引导缺乏相关人力和能力的企业对接跨境电商综合服务平台进行统一申报。

新政落地

助力外贸企业解难题

11月21日，商务部发布《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》（以下简称《政策措施》），从扩大出口信用保险承保规模和覆盖面、优化跨境贸易结算、促进跨境电商发展等九个方面提出举措。

比如，针对跨境电商发展，《政策措施》提出，持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。

针对运输服务等，《政策措施》提出，“提升外贸海运保障能力”“支持外贸企业与航运企业加强战略合作”。

在优化跨境贸易结算方面，《政策措施》提出，鼓励金融机构为外贸企业提供更多汇率风险管理产品，帮助企业提升汇率风险管理水平。

政策从落地到显效尚需时日，对此，陈建伟建议，加强政策解读和宣传，提高外贸企业对政策的知晓度和利用率；建立畅通的政策反馈机制，及时收集企业意见；强化部门协同，形成政策合力，确保政策落地见效。

基于我国外贸企业当前发展的痛点难点，未来政策应如何发力？宋思源表示，一是继续加大对外贸企业金融支持力度，比如扩大出口信用保险承保规模和覆盖面，特别是加强对中小微外贸企业的融资支持力度；二是积极培育外贸新动能，进一步完善跨境电商的政策支持体系，推动跨境电商平台的建设和优化，提高跨境电商便利化水平；三是强化外贸综合服务平台建设，为企业提供全流程、一体化的外贸服务；四是加强与其他国家和地区的贸易合作，推动贸易自由化和便利化进程，为外贸企业提供更多的市场机会；五是鼓励外贸企业加强技术创新和产业升级，提高产品附加值和竞争力，以应对日益激烈的市场竞争。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经