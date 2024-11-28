苏诗钰

原标题：今日视点：激发企业活力 让惠企减负政策落地生根

近日，国务院减轻企业负担部际联席会议办公室发布了63个“强化企业服务 提升减负成效”典型案例，涉及协调生产要素保障、优化营商环境、畅通产业链供应链等多个方面。结合第十三届全国减轻企业负担政策宣传周活动，进一步强化典型案例宣传推广和经验交流，也为推动经济稳步恢复，提振市场预期信心，优化企业发展环境发挥积极作用。

结合上述63个典型案例来看，今年聚焦降低企业成本负担，各项惠企减负政策发挥积极作用，取得新成效。今年前三季度，现行政策中支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税超2万亿元。全国新办涉税经营主体达1257.8万户，同比增长4%。市场活力不断激发，为稳住就业和经济基本盘发挥了积极作用。

但也要看到，随着一些要素成本上升，部分企业特别是中小微企业依然面临不少困难问题。在笔者看来，为企业减负是政府助力企业发展、稳定经济大盘的关键之举。只有不断让惠企减负政策落地见效，才能切实为企业松绑，激发企业活力，为经济高质量发展注入强劲动力。

打好组合拳是政策落地的“助推器”。政策组合拳彰显的是一种全面统筹、协同联动的治理智慧。它打破了政策的碎片化与独立化，将各项政策整合为有机整体，产生“1+1>2”的协同效应。当前，有关部门应积极有效落实存量政策，加力推出增量政策，推动财税、金融、投资、科技、土地等各项政策协调联动，形成叠加放大效应，助推打通政策落实的“最后一公里”。

优化服务是政策见效的“增量池”。优质、高效且精准的服务不仅是政策落地的“最后一公里”，更是激发政策潜在效能、创造额外效益的“增量池”。有关部门应积极回应企业的“急难愁盼”，健全完善常态化沟通交流机制，针对企业反映的问题诉求形成清单台账并逐项推动解决。要清楚地认识到，优化服务绝不是政策执行的附属品，而是深度融入政策全周期、全方位激发政策效应的核心力量。

强化监管是政策落实的“安全阀”。要建立健全政策落实的监督检查机制，加强对政策执行情况的跟踪问效，严肃查处政策落实过程中的不作为、慢作为、乱作为等问题。确保每一项惠企减负政策都不折不扣地落实到企业身上，让企业真正感受到政策的阳光雨露。

惠企减负政策落地生根，是一场政府与企业共同参与的“攻坚战”，它不仅考验着政府部门治理能力，也彰显出企业在困境中求发展的决心和韧性。各项政策稳步落地，能进一步激发企业活力，促进经济稳定发展。

(责编：罗知之、陈键)

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