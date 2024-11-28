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链博会:“手拉手”找伙伴 构筑全球产业“共赢链”

郭冀川 刘 萌
2024年11月28日08:56 | 来源：证券日报
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原标题：链博会:“手拉手”找伙伴 构筑全球产业“共赢链”

11月26日至30日，第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）在北京举行。与首届链博会相比，中外企业以联合展台形式参展成为第二届链博会的一大特点。

主办方透露，本届链博会迎来了来自69个国家、地区和国际组织的近700家参展商，其中世界500强和行业龙头企业占比超过60%。本届链博会的展览面积从首届的10万平方米扩增至12万平方米，尽管如此，展区仍然“一位难求”。

推动全球产业链供应链

开放合作

在开幕式上发布的《产业链供应链国际合作北京倡议》提出，共同推动全球产业链供应链开放合作、促进数字互联互通、推动绿色低碳发展、完善产业链供应链服务、发挥工商界独特作用。

在链博会的舞台上，各国企业云集，展现了其对加强产业链供应链合作的需求和期待。中交集团、康宁、耐克等首次展示了其全产业链布局和生态。

科技创新与商业化落地是推动产业链供应链高质量发展的重要支撑，盛隆电气在链博会现场发布了首款人工智能中低压品牌柜AI-iPanel、元宇宙数字孪生智慧楼宇管理系统iDrip 5.0等产品，展示配电领域最新科技成果与前沿技术，推动配电设备产业链的AI化进程。

盛隆电气研发工程师胡佳告诉记者：“这些新一代AI产品将配电设备与AI深度融合，通过自然语言交互与智能化融合、故障诊断等关键技术，大幅提高配电系统自主运行管理的能力，从而降低运维成本、提升运行安全性和效率。”

科大讯飞股份有限公司品牌市场中心副总经理董斌在接受《证券日报》记者采访时表示，今年是科大讯飞第二年参加链博会。科大讯飞将以数字科技链为主线，展示最新升级的基于国产算力底座打造的讯飞星火大模型4.0 Turbo；在教育、医疗等行业领域，带来星火智慧黑板2.0、智医助理、星火企业智能体平台、C端硬件等产品与技术，为产业链创新提供更多选择，助推产业链供应链的智能化转型升级。

全球供应链的发展趋势、连接程度是各方高度关注的问题。本届链博会发布的2024版《全球供应链促进报告》，包括人形机器人、智能汽车、集成电路、风力发电、咖啡、棉花等六个分报告，并绘制了相应的全球供应链图谱，清晰展示了这六条全球供应链的上中下游分布，以及每个环节占据优势地位的经济体和企业。

链博会各类主题活动的举办、各种报告的发布，传递出更加积极的信号，中国将与各界携手合作，唱响全球开放合作的新乐章，构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业“共赢链”。

联合展台

演绎中外合作佳话

在此前召开的链博会筹备情况说明会上，中国国际贸易促进委员会副会长张少刚介绍：“我们将‘链’的理念贯穿链博会筹办的全流程各环节，帮助每一家展商充分理解链博会的宗旨，即链博会不是展销商品，而是展示供应链、生态和场景；链博会不只关注短期交易，更注重供应链上中下游企业的长期合作和共同发展；展商之间不是‘掰手腕’抢客户，而是‘手拉手’找伙伴。”

集矿产资源勘探、开采和加工等业务于一身的力拓集团，本身就是产业链管理的“高手”。此次，力拓集团携手中国宝武钢铁集团以“联合展台”的形式亮相智能汽车链展区。展会期间，力拓集团全方位展示了其在产业链不同环节中的重要产品，以及与中国伙伴合作开发国际项目、助推全球低碳转型的丰硕成果。

力拓集团首席商务官巴特尔在接受《证券日报》记者采访时说：“当前，打造包容性强、充满韧性的产业链供应链至关重要。链博会作为促进产业融合与技术创新的顶级平台，为我们展示产业合作最佳实践、拓展生态链提供了绝佳的舞台。过去几十年里，中国取得了举世瞩目的发展成就，并作为全球产业链供应链的关键连接者和稳定器，持续引领全球贸易交流和投资合作的潮流。”

与力拓/宝武集团展台相邻的，是博世/小鹏联合展台。其中最吸引人眼球的是一款双人版智能电动垂直起降飞行器“旅航者X2”。

小鹏展台工作人员向记者介绍，2022年底，“旅航者X2”获得工信部颁发的“中国优秀工业设计奖”金奖；2023年1月份，“旅航者X2”获得中国民用航空中南地区管理局颁发的特许飞行证，是国内提出申请并成功获批的有人驾驶eVTOL（电动垂直起降）产品。

与小鹏相呼应，博世展示了为新款小鹏P7+车型提供的智能集成制动系统和新一代驾乘安全系统，助力小鹏P7+实现更优的安全性与智能化。

博世中国总裁徐大全对记者表示：“对于中国这样一个规模庞大且持续增长的市场而言，创新而稳健的供应链体系以及产业链上下游的协同与合作，是实现持续发展的关键。博世始终秉承‘根植本土，服务本土’的在华战略，以创新的技术和开放的合作，携手本土伙伴，共同积极支持中国汽车产业链的可持续、高质量发展。”

链博会上最“火热”、曝光率最高的联合展台，非苹果公司与其供应链伙伴莫属。此次苹果公司携手四家中国供应商一同参展。苹果公司首席执行官蒂姆·库克在链博会上表示：“苹果非常重视中国的合作伙伴们，没有他们，苹果无法取得今天的成就。”

中国人民大学国际事务研究所所长王义桅对《证券日报》记者表示：“开放与包容是链博会的重要精神之一。通过开放合作，我们共同推动全球经济的繁荣与发展，实现互利共赢的美好未来。”

(责编：罗知之、陈键)
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