李 冰

原标题：行业洗牌加速 小额贷款公司数量持续减少

11月份以来，多地的监管部门密集公布辖区内取消小贷机构试点资格的名单。比如，郑州市地方金融管理局发布关于《郑州市2023年度小额贷款公司年审》情况的公示，其中有8家小额贷款公司拟不予通过年审。

经梳理，年内已有包括四川、甘肃、云南等多地的监管部门更新了辖区小贷公司年审情况或者试点资格动态。从行业层面上看，小贷公司数量在持续减少，行业进入稳步出清阶段。

根据上述《郑州市2023年度小额贷款公司年审》情况，8家不予通过的公司包括郑州高新技术产业开发区汇银小额贷款股份有限公司、郑州市郑东新区世润小额贷款有限公司、郑州万富小额贷款有限公司等。

11月7日，内蒙古地方金融管理局发布取消10家小额贷款公司试点资格的公告。包括内蒙古通融小额贷款有限公司、通辽市源源小额贷款有限公司、通辽市金盛小额贷款有限公司等。公告显示，相关公司不得继续从事或者变相从事小额贷款经营业务。

甘肃地方金融管理局也于11月7日、11月8日发布公告，取消平凉市泾川县财源小额贷款有限责任公司和平凉市崆峒区新世纪小额贷款有限责任公司的小额贷款业务经营试点资格。

10月22日，云南地方金融管理局发布关于拟终止昆明邦信小额贷款有限责任公司试点资格的公示。而在9月底，云南地方金融管理局发布关于2023年度全省小额贷款公司监管分类评级结果公告中，上述公司被划分为C级小贷公司。

综合来看，多地监管部门发布的公告中均提及取消经营资格的小额贷款公司应当依法依规完成公司名称及经营范围的变更登记，名称和经营范围中不得使用“小额贷款”“小贷”“贷”字样。变更后，公司依法继续承担相应的债权债务及相关法律责任。

“综合看，各地监管分类评级结果是小贷公司被清退的依据之一。当前小贷行业持续分化，清退与增资并行。一方面，不合规小贷公司持续退出，行业进入稳步出清阶段，行业存量市场风险得到大幅缓释；另一方面，头部互联网企业等加速整合旗下网络小贷牌照，并持续拓宽融资渠道。”博通咨询金融业资深分析师王蓬博说。

今年8月份，国家金融监督管理总局发布《小额贷款公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。就行业来看，《征求意见稿》相较于2020年发布的《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》的4方面28条来说，内容更加全面，条款更加细化。业界普遍认为，《征求意见稿》更具有监管约束性与震慑力，为我国小贷公司健康发展提供了坚实的制度保障。

《征求意见稿》明确对“失联”或“空壳”小额贷款公司处理，省级地方金融管理机构应当向社会公示，公示期满无异议的，引导相关公司到市场监管部门办理名称、经营范围变更登记或注销登记。对存在严重违法违规行为的小额贷款公司，省级地方金融管理机构可以依据有关法律法规和监管规定取消其小额贷款公司业务资质，并要求其在规定期限内到市场监管部门办理名称、经营范围变更登记或注销登记。

“从上述各地监管部门清退情况来看，其考量的重点主要集中在相关小贷公司的业务运营情况、风险防控措施、合规经营情况等，与《征求意见稿》的指导方向基本一致。”素喜智研高级研究员苏筱芮分析认为，从监管实践来看，当前各地监管部门对小贷公司的排查和摸底工作呈现日益常态化和基层化特征。“失联”或“空壳”公司以及违规经营的小贷公司被清理出市场，行业洗牌加速。

从行业来看，10月底，中国人民银行公布的2024年三季度小额贷款公司统计数据报告显示，截至2024年9月末，全国小额贷款公司数量为5385家，贷款余额达7514亿元。根据中国人民银行此前的公开数据，截至2023年末，全国共有小额贷款公司5500家，当年贷款余额为7629亿元。从数据可以看出，小额贷款行业的各项数据均呈下降态势。

存量时代下的小贷公司该如何破局？王蓬博建议，首先要严格遵守监管要求，将合规放在首位，建立健全内部管理制度，加强风险防控，规范业务流程；其次要立足当地，整合股东资源，利用金融科技手段，提高金融服务效率和风控能力。

苏筱芮认为，后续小贷公司需坚守为实体经济服务的初心，不断提升科技水平，创新产品及服务模式，为促进消费规模、助力小微企业发展贡献力量。

(责编：罗知之、陈键)

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