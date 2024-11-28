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全国首例低空经济特许经营权拍出9.24亿元

赵彬彬
2024年11月28日08:57 | 来源：证券日报
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原标题：全国首例低空经济特许经营权拍出9.24亿元

11月26日，济南公共资源交易中心发布了一则中标公告，宣布平阴县低空经济特许经营权出让项目成功拍出，成交价为9.24亿元。这标志着全国首例低空经济特许经营权出让落地，也表明低空经济在中国迈出了关键的一步。

“今年以来，全国各地关于低空经济的政策频出，并积极推动相关项目落地，低空经济或将成为一个新的万亿元级经济增长点。”济南大学金融研究院研究员刘坤向《证券日报》记者表示，平阴县低空经济特许经营权的成功拍卖，标志着低空经济已从顶层设计发展到了试点落地阶段，也是低空经济加速发展的明确信号。

30年的特许经营权

据了解，此次低空经济特许经营权的出让地点位于山东省济南市平阴县，招标人为平阴县发展和改革局。经过公开招标，山东金宇通用航空有限公司（以下简称“山东金宇”）最终成功中标，获得了平阴县30年的低空经济特许经营权。

平阴县作为济南市的下辖县，拥有较为完善的通航基础设施，包括平阴榆山机场和平阴孝直机场两处通用机场。近年来，平阴县致力于打造低空产业集群，推动低空经济高质量发展。

天眼查APP显示，山东金宇为国有独资企业，由平阴县财政局100%持股，注册资本为2亿元人民币。该公司经营范围广泛，涵盖了通用航空服务、民用机场运营、飞行训练、商业非运输、私用大型航空器运营、航空器代管人运行业务、旅游业务以及民用航空器驾驶员培训等多个领域。

根据招标公告，中标单位将在特许经营期内负责低空经济的运营和维护，提供飞行执照驾培等服务，推动低空经济的全面发展。

上海易居房地产研究院副院长严跃进向《证券日报》记者表示，此事对于相关部门有重要启发。“随着低空经济的发展，后续低空领域的国土空间管理也将快速提上日程。相关部门要和目前传统的空间规划内容进行协调，以更好促进国土空间的科学规划。”

有望成为经济引擎

艾媒咨询CEO张毅向《证券日报》记者表示：“低空经济是我国经济未来发展的重要引擎之一。全国首单低空经济特许经营权的成功拍出，传递出低空经济加速发展的明确信号。”

近年来，中国低空经济发展势头强劲，已成为新质生产力、战略性新兴产业的代表，具有广阔的市场前景和发展空间。

在政策层面，2021年2月份，中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》首次将“低空经济”概念写入国家规划，标志着低空经济正式上升为国家战略。2023年12月份，中央经济工作会议把低空经济列入战略性新兴产业。《2024年国务院政府工作报告》明确提出，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。

地方层面，今年以来，全国已有近30个省份将发展低空经济写入政府工作报告或出台相关政策。北京、上海、杭州、合肥等15个城市与企业携手共建低空经济生态圈，计划到2025年打造涵盖低空飞行路线、低空应用示范区等多个领域上百个示范项目。此外，一些地方政府还建立了专门的产业基金，为低空经济发展提供资金基础。

在基础设施建设方面，截至2023年底，全国已建成并登记通用机场449个、飞行服务站32个。同时，我国已拥有超440条无人机航线，5G-A、人工智能、卫星通信等技术也正被应用于低空经济基础设施建设。

市场需求方面，随着应用场景不断拓展，个性化旅游、多样化物流等需求日益增加，低空经济市场规模不断扩大。除了传统的通用航空业态外，无人机技术的发展为低空生产服务方式带来了新的机遇，促进了农林植保、电力巡检等业务的增长。

在严跃进看来，随着空中汽车概念不断成熟，低空经济的应用领域还将进一步拓展到应急救援、旅游观光等领域，这些新应用场景将激发出更大的市场潜力。

赛迪研究院发布的研究报告显示，2023年，我国低空经济的市场规模超过5000亿元。预计到2026年，我国低空经济规模有望突破万亿元大关。

张毅表示，低空经济的市场前景广阔。随着政策的持续落地、技术的不断提升，低空经济将进入发展的春天，为我国经济增长注入新动力。

(责编：罗知之、陈键)
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