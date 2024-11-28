马爱平

原标题：先进制造链展区秀出制造业科技含“新”量

有嘉宾在C919飞机模型前驻足、有记者在直升机模型前直播、有工作人员展示叶轮模型、有观众围观机器人调酒……在第二届中国国际供应链促进博览会首次新增的先进制造链展区，大家纷纷被展区内的高精尖新技术与新成果所吸引。

“向‘新’而行是本届链博会的突出特点，这个‘新’是‘创新’的‘新’。在本届链博会上，先进制造链展区从研发设计、新材料运用、关键零部件及加工、智能制造及高端装备等四个方面，展现全球先进制造领域从前端设计到终端产品应用的全产业链，展示制造业的科技‘新’含量。”中国国际贸易促进委员会副会长于健龙表示。

在先进制造链展区的中国铝业集团有限公司展台，一台轻量化的铝制车身正闪耀着银灰色的光芒。这款车身不仅展示了中国铝业在高端铝材研发与应用领域的最新成果，也体现了其在推动汽车轻量化、节能减排方面的积极贡献。

“科技创新作为制造业转型升级的核心驱动力，正深刻改变着传统产业的面貌。在先进制造链展区，中国中车、中国通号、中国铝业、德国克诺尔等企业携手呈现轨道交通领域最新技术和产品，生动诠释轨道交通产业升级的最佳实践。”于健龙说。

当前，全球新业态新产业蓬勃发展，高端化、智能化水平不断提升。记者在先进制造链展区还看到，众多行业龙头企业展现了其产业智能发展最新成果，比如全球领先的机床和工业母机、数字化程度很高的智慧工厂、智能制造解决方案等。

在敬业集团展台，一台最新的3D金属打印设备，正生动演示着钢铁零部件是如何“炼成”的。只见一束带着火星的激光光点在平铺的金属粉末上迅速而精确地移动，仿佛画笔在画布上作画，不一会儿就完成一层截面的打印。经过数层截面堆叠，最终显露出一座内部结构精密的零部件。

据现场工作人员介绍，这些通过3D金属打印生产出的零部件主要应用于航空航天等领域，具有内部结构精细复杂的特点。相比之下，传统工艺制作困难且费时。有了3D金属打印助力，设计师只要设计出数字模型，机器就可以根据设计图一层层叠加打印，一体成型，既节省原材料成本，又能缩短工期。

“人工智能、生物医药、生物制造及商业航天等未来产业已经取得了长足发展和进步，也显示出巨大的发展潜力。在本次先进制造链展区，诸多龙头企业，以及很多像敬业集团一样的‘专精特新’‘隐形冠军’企业齐聚，分板块展示了未来产业前沿赛道上的最新技术，在本届链博会上打造了具有全球影响力的应用示范高地。”于健龙说。

（科技日报北京11月27日电）

(责编：罗知之、陈键)

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