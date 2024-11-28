原标题：CERN小型质子加速器可应用于考古研究

科技日报讯 （记者刘霞）据美国趣味工程网站25日报道，欧洲核子研究中心（CERN）在其教育和外联中心部署了一台质子加速器。这款加速器名为“用于表面分析的实验性直线加速器”（ELISA），其产生的2兆电子伏特（MeV）质子束可确保样品在分析过程中保存完好，有望在考古学领域发挥关键作用。

CERN因其大型强子对撞机和希格斯玻色子的发现而闻名于世。研究人员表示，ELISA长度仅一米，质子能量也只有2MeV，与大型强子对撞机提供的功率相比，可谓“小巫见大巫”。但正是小巧的“身材”，让ELISA特别适合精确工作。它能将质子束聚焦到小样本点上，激发电子并使其发射出特定元素特有的光子。通过分析这些光子，研究人员可详细了解样品的成分。

与其他分析技术相比，质子束技术灵敏度高、背景噪声极低。更重要的是，可在空气环境而非真空中对物品进行分析，非常适合研究易碎品。

在首次实验中，研究人员模拟了世界各地古代洞穴艺术画中使用的颜料，并利用ELISA对这些颜料进行分析。他们希望未来能够开发出一种便携式加速器，为考古工作带来更多惊喜。

(责编：罗知之、陈键)

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