在国企改革的浪潮中，长虹控股集团始终坚持“科技长虹 产业报国”理念，锐意创新改革，旗下四川华丰科技股份有限公司在改革的路上，用敢于涉险滩，勇啃“硬骨头”的精神书写了一段波澜壮阔的改革篇章。

在改革的道路上，长虹华丰科技历经艰难险阻，不仅形成了自身的核心竞争优势，也为国家重大战略装备实现自主可控做出了突出贡献。在神舟系列飞船、长征系列火箭、“嫦娥号”“天宫号”等探月工程项目以及中国航天空间站上，都可以见到长虹华丰科技研制的专项连接器的身影。但谁又能想到，这样一家高新技术企业曾经濒临破产。长虹华丰科技的改革之路，见证了企业的涅槃重生。

改革破冰，激发创新活力

始建于1958年的华丰，是我国电连接器行业的先行者。老一辈华丰人以艰苦创业的精神，攻克了一个又一个技术难关，为我国电子工业的发展奠定了坚实基础。然而进入新世纪，长虹华丰科技也面临着大而不强、人才流失、经营困顿等困境。

2007年，长虹华丰科技开启了国企改革的新篇章。2014年，被誉为长虹“救火队员”、时任器件公司总经理的刘太国临危受命，出任长虹华丰科技总经理。面对困境，刘太国带领公司进行了改革“三步走”：一是重新制定公司战略发展方向，引进国际先进技术，开发拳头产品；二是实行混合所有制改革，实施员工持股；三是大力重视一线技术员工与研发人员的培养。

为了建立长效激励机制，刘太国在公司内搭建起高管团队、事业部团队、产品线团队三个层次的基于价值创造的超额利润分享体系，引导各层次各类员工通过价值创造获得价值分享，体现团队和个人价值。由此，员工工作积极性和团队凝聚力显著提升。

自主研发，打造核心竞争力

“在我们改革的进程中，技术创新始终是核心驱动力。”刘太国介绍到，长虹华丰科技不断加大对科研技术的投入，近三年来，年均研发投入占比均超过15%，通过加大自有研发投入及与国际知名同行开展合资合作等方式，不断增强产品技术领先优势。此外，长虹华丰科技还在内部建立了互连研究所，加快研发成果转化，使得单个产品最高价值从原来的千元级拓展到百万元级，极大提升了产品的附加值，增强了客户粘性。

值得一提的是，长虹华丰科技在高速背板连接器的研发上取得了重大突破。“2018年国家发改委主导了一项攻坚工程，长虹华丰科技承担了这项攻关任务。团队仅用一年时间就完成了任务。这一成果极大地提升了我国在该领域的国际竞争力。”刘太国表示。

高速产品成功后，长虹华丰科技开始从单一产品向高速线模组研发，老国企焕发了新活力。目前，长虹华丰科技已经成功打造了“高速”和“系统”两张名片，形成了自身的核心竞争优势。

迎难而上，巩固企业地位

在全球化的浪潮下，长虹华丰科技也面临着许多挑战。“这些挑战让正在变革中的我们有些措手不及，但是我们并没有退缩，选择了迎难而上。”刘太国说，面对挑战，长虹华丰科技积极拓展新市场、调整产品结构、开发新产品，保证了全年销售收入不降反增；同时，牢牢抓住国产化替代的机遇，快速启动高速连接器的开发，与国内通讯巨头合作推动新产品的开发。如今，长虹华丰科技的连接器产品广泛应用于中国航天工程、5G通讯、超级计算机等重要领域。

“前进道路不可能一马平川，必定会有艰难险阻，我们要居安思危、未雨绸缪，坚决战胜一切不确定难预料的风险挑战。”刘太国说，重新踏上新征程的长虹华丰科技将继续夯实防务业务，立足“系统”，深耕通信业务，拓展新能源业务，致力于成为全球领先的国际化公司。

(责编：曹淼、李源)

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