刘园园

原标题：建设可信数据空间，打造新型数据基础设施

日前，国家数据局印发《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》（以下简称《行动计划》）。国家信息中心信息化和产业发展部主任、智慧城市发展研究中心主任单志广表示，可信数据空间既是一种应用型设施，也是一种设施型应用，可信数据空间的用户可以以安全、透明、可信、简单和统一的方式访问数据。

《行动计划》明确，以装备、新能源汽车等行业应用为重点，促进工业数据资源高效对接、跨域共享、价值共创，提高产业生态整体竞争能力。

“汽车产业链长、覆盖面广、带动性强，在能源使用、原材料获取加工、物流运输、生产制造、回收利用、供应链协同等领域涉及大量工业数据的产生、加工与使用。”中国汽车技术研究中心有限公司首席专家、中汽碳（北京）数字技术中心有限公司总经理赵冬昶分析，建设可信数据空间对汽车全生命周期的数据要素价值挖掘和数据资源高效配置等影响深远。

他举例说，挖掘全链条汽车工业数据产生、加工与使用过程中的价值潜力，可以有效支持供应链协同、行业研究分析、政策制定实施、技术创新突破等，并赋能汽车产业链高质量发展、高质量出海。

《行动计划》还提出，支持有条件的地区开展城市可信数据空间建设，围绕城市规划建设、交通出行规划等典型场景，发挥公共数据资源的引领作用，推动公共数据、企业数据、个人数据融合应用。

“城市可信数据空间是在城市全域范围内，充分利用可信数据空间的互联互通互操作能力，着力破解目前智慧城市发展中存在的数据融合难题。”单志广解释道。

单志广认为，目前城市数据服务的便捷化、高效化、产业化、智能化水平仍有待提高。创建城市可信数据空间，有助于解决城市各行业、部门数据开放和信息共享程度受限，数据资源开发利用水平不高的难题。

在单志广看来，可信数据空间建设目前仍处于起步阶段，面临如何实现共治协同和互联互通两大核心挑战，适合中国国情的具体实施路径需要在实践中逐步深化和完善。

“从系统实现的角度，区块链与隐私计算技术既是数据基础设施建设核心技术，也是构建可信数据空间的基础技术底座。”单志广说。

他分析，相比传统的数据协作方式，区块链技术通过其不可篡改的特性，为数据提供了确权机制，确保数据的所有权和使用权得到明确。区块链技术与隐私计算技术相结合，可以在保护隐私的同时，对数据的使用进行追踪和记录，为数据的贡献者提供合理的利益分配。

“可信数据空间要充分利用区块链、隐私计算、数据脱敏、数据沙箱等技术，实现数据在不同主体间‘可用不可见’‘可控可计量’，为不同行业、不同地区、不同机构提供可信的数据共享、开放、交易环境，有效提升数据流通环节的安全可靠水平。”单志广建议。

(责编：罗知之、陈键)

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