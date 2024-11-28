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各地加速建立支持小微企业融资协调工作机制

人民网记者 黄盛
2024年11月28日09:22 | 来源：人民网
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近期，为进一步解决小微企业融资难、融资慢、融资贵等问题，我国各地加速建立支持小微企业融资协调工作机制，并推动机制落实落细——河北建立省、市、县三级工作机制，实行银企意愿“双向名单”，部署启动“千企万户大走访”活动，实现信贷资金对小微企业精准“滴灌”；安徽辖内省、市、县金融监管部门和银行机构“三横两纵”小微企业融资协调联动机制已建立到位；广西各银行机构建立工作专班，负责协调解决分支机构在放贷过程中遇到的困难，确保信贷资金能够快速、准确地直达基层小微企业……

小微企业联系千家万户，是稳定经济、促进就业、改善民生的重要支撑。为引导信贷资金快速直达基层小微企业，10月15日，国家金融监管总局、国家发展改革委联合召开支持小微企业融资协调工作机制动员部署视频会议，动员部署支持小微企业融资协调工作机制有关工作，要求各地区县工作专班要“两手牵”，一手牵企业，一手牵银行；通过开展“千企万户大走访”活动，深入园区、社区、乡村，全面摸排融资需求，形成“两张清单”，把符合条件的小微企业推荐给银行机构，银行机构及时、精准对接，实现信贷资金直达基层、快速便捷、利率适宜，打通金融惠企利民的“最后一公里”。

业内人士表示，近年来，在各界的共同努力下，小微企业融资难、融资贵、融资慢问题得到一定程度缓解。国家金融监管总局最新数据显示，10月末，全国普惠型小微企业贷款余额32.45万亿元，同比增长14.98%，较各项贷款增速高7.47个百分点。其中，普惠型小微企业信用贷款余额同比增长30.56%，继续保持高速增长。目前各地积极建立支持小微企业融资协调工作机制，有利于进一步破解银企信息不对称难题，让低成本信贷资金更多、更快、更准地流向小微企业，充分激发小微企业活力。

对此，中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平认为，小微企业融资协调机制借鉴了其他领域融资协调机制的经验，分别从国家层面和地方层面推进协调工作，特别是成立区县层面的工作专班，把符合条件的小微企业推送给银行，由银行按照市场化、法治化原则以及本行的授信审批条件作出授信决定，在现有基础上更加精准地滴灌小微企业。

中国银行研究院研究员叶银丹表示，支持小微企业融资协调工作机制的推出，一是搭建信息共享平台，解决信息不对称问题；二是降低小微企业融资成本，增强银行服务小微企业的商业可持续性；三是完善风险分担体系，解除银行放贷顾虑；四是推动政策精准落地，弥合区域发展差距。

招联首席研究员董希淼建议，下一步，应继续调整优化相关政策、创新方式和手段，使金融支持小微企业的政策措施更具精准性、有效性。“小微企业需求各有不同，部分企业需要延期还本付息、无还本续贷来减缓压力，部分企业需要信用贷款来提升效率，部分企业需要‘随借随还’来降低成本。应针对小微企业的不同特点和需求，匹配定制化的金融产品和服务，针对性地解决企业的实际困难。”他说。

也有业内人士建议，商业银行应积极主动、深度融入融资协调工作机制，及时对接“推荐清单”客户，主动参与审核确认，全面准确了解小微企业有效融资需求，对符合条件的企业应贷尽贷、能贷快贷，切实满足小微企业的需要。

(责编：方经纶、吕骞)
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