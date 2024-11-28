为深入学习领会习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述精神，全面贯彻党的二十届三中全会关于深化国资国企改革的战略部署，坚定不移做强做优做大国有企业、更好发挥国有经济战略支撑作用，深入推进国有企业高质量发展的理论研究、创新实践，“2024国资国企高质量发展峰会——第十届国家治理高峰论坛”11月21日在京召开。本届论坛峰会由人民日报社指导，人民日报社人民论坛杂志社主办，中国企业改革与发展研究会、中国社会科学院国有经济研究智库、中国人民大学国有经济研究院提供智库支持，国家治理杂志社、人民智库、人民论坛网承办，明源不动产研究院提供课题支持。

全国政协副主席王勇，人民日报社社长于绍良，全国政协教科卫体委员会副主任尚勇，全国政协经济委员会驻会副主任易会满，人民日报社副总编辑方江山，国务院发展研究中心副主任、党组成员张来明，中国国际经济交流中心副理事长王一鸣，中国企业改革与发展研究会会长、国务院国资委原党委委员、秘书长彭华岗，中国（海南）改革发展研究院院长迟福林，中国长江三峡集团副总经理、党组成员吕庭彦，中国财政科学研究院研究员、原院长刘尚希，中国社会科学院经济研究所党委书记龚云，重庆市国资委党委委员、副主任刘嘉熠，人民日报社人民论坛杂志社总编辑彭国华，中石化集团总经理助理、齐鲁石化党委书记李刚，明源云集团联合创始人、总裁姜海洋等党政领导、知名专家、企业家、媒体记者600多人出席会议。本届论坛峰会由中央广播电视台总台主持人何岩柯主持。

王勇在开幕式致辞中指出，新时代以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国资国企改革取得重大突破，质量效益明显提升，国有经济战略支撑作用得到有效发挥。新征程上，要深入学习贯彻习近平总书记重要论述重要指示和党的二十届三中全会精神，推动进一步全面深化改革的战略部署转化为国资国企高质量发展的生动实践，一以贯之坚持和加强党对国有企业的全面领导，准确把握破立并举、先立后破原则持续深化国企改革，聚焦主责主业既坚定不移做大，更意志坚定做强做优。切实发挥新型举国体制优势和企业主体作用，着力推进科技和产业创新深度融合，积极培育和发展新质生产力。始终坚持“两个毫不动摇”，推动国有经济和民营经济相辅相成、相得益彰，携手构筑具有国际竞争力的民族经济，共同激发以中国式现代化推动经济社会高质量发展的不竭动力和澎湃活力。

方江山在发言中谈到，十年来，国家治理高峰论坛形成了主题峰会、论坛年会及专题研讨等类型多样、层次丰富的交流平台，成为推动国家治理体系和治理能力现代化理论与实践创新的前沿阵地和权威媒介。第十届国家治理高峰论坛再次聚焦“国资国企高质量发展”主题，对于深化国资国企改革、推动国有资本和国有企业做强做优做大、推进国家治理体系和治理能力现代化具有显著意义。展望未来，国家治理高峰论坛重任在肩、大有可为——要打造更优质、更有价值、富有凝聚力、吸引力、影响力、感召力、领导力，更赋予参与者归属感成就感的国家治理高峰论坛，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于国家治理重要论述，坚持以致力于为推进国家治理现代化汇聚智慧和力量为宗旨，以“治”为本、以“专”为要，汇聚起学习宣传贯彻习近平总书记关于国家治理重要论述的智慧和力量，汇聚起推动生产关系和生产力、上层建筑和经济基础、国家治理和社会发展更相适应的智慧和力量，汇聚起推动实现人人在规则规矩中行动的智慧和力量，汇聚起共同推动人和人和谐相处社会安定有序的智慧和力量，汇聚起人人参与建设社会治理共同体的智慧和力量。

国务院发展研究中心副主任、党组成员张来明在发言中提到，要从党和国家工作大局出发，以办好头等大事的历史自觉全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会作出的一系列战略部署，坚定不移地推动国资国企高质量发展。他提出三方面建议：第一，抓好创新发展这个战略重点，加强技术创新投入、加快原创技术策源地建设。第二，用好改革开放这个重要法宝，在宏观层面完善管理监督体制机制，明晰不同国有企业的定位、明确主职主业、增强核心功能、提升核心竞争力，在制度层面健全国有企业推进原始创新制度安排、建立国有企业履行战略使命评价制度、完善国有企业分类考核评价体系等各方面制度建设。第三，练好治理这个基本功，坚持和加强党的全面领导，着力培养壮大企业家队伍，充分激发广大职工群众的积极性、主动性、创造性，也要学习借鉴他国的有益经验。

中国企业改革与发展研究会会长、国务院国资委原党委委员、秘书长彭华岗就深化国资国企改革、打造现代化新型国有企业进行了分享。他指出，经过40多年的改革，我国成功探索出一条国有企业与市场经济相结合的成功之路。在国有企业改革的历史进程中，国有企业的管理体制和经营机制发生了根本性变革，国有企业在改革进程中不断进化蜕变，已经成为适应市场经济要求、与市场经济相融合的独立经济主体。打造现代化新国企，要着力做好以下几方面工作：一是优化国有经济布局，加快建设现代化产业体系。二是完善国有企业的科技创新机制，使之成为可靠的国家战略科技力量。三是强化国有企业对重点领域保障，支撑国家战略安全。四是健全中国特色现代企业制度，使国有企业真正按市场化机制运营。五是完善管理监督体制机制，健全以管资本为主的国有资产监管体制。

人民论坛杂志社总编辑彭国华代表人民论坛杂志社，对与会领导、嘉宾和媒体表示热烈欢迎和衷心感谢。他表示，本次论坛峰会邀请政企学研各界人士齐聚一堂，深入研讨国资国企高质量发展，集思广益、群策群力、汇聚共识，为进一步深化国资国企改革、坚定不移做强做优做大国资国企提供理论指导和实践总结，更好助力国资国企高质量发展。人民论坛杂志社将更好发挥智库研究和理论传播优势，加强和创新国资国企高质量发展的理论和实践研究，讲好国资国企改革发展故事，奋力谱写国资国企高质量发展新篇章。彰显思想理论期刊析事明理、解疑释惑的优势，为推动国资国企高质量发展提供理论支撑、思想保障、智力支持；弘扬理论联系实际、深入开展调查研究的优良学风，努力促进党的创新理论和国资国企高质量发展实践有机结合、互促共进；推动传播方式创新、媒体融合发展，进一步扩大国资国企高质量发展故事的覆盖面和影响力；进一步提高智库研究质量和创新水平，努力以高质量智库研究成果更好服务国资国企高质量发展。

明源云集团联合创始人、总裁姜海洋谈到，明源云一直致力于在国企改革、城市建设、产业发展、资产盘活等领域的数字化研究和实践。通过实地调研走访发现，推动国资国企高质量发展，要实现“五高并举”：通过深化国资国企改革，实现制度的高质量发展；通过债权融资到股权融资，实现国有资本投资的高质量发展；通过资源挖潜、资产盘活，实现存量的高质量发展；通过投资质效提升，实现产业的高质量发展；通过数字化到数据资本的进化，实现数字经济的高质量发展。明源云将继续作为国资国企高质量发展课题支持单位，深耕实践沃土，赋能国资国企高质量发展。

本次论坛进行了“2024国资国企高质量发展暨国家治理创新经验课题调研成果”发布。“国家治理创新经验”课题调研活动与“国家治理高峰论坛”作为人民论坛年度重要品牌活动，由人民日报社指导、人民论坛杂志社主办，已连续成功举办10届。“2024国家治理创新经验课题调研成果”分为两部分：一是“2024国资国企高质量发展创新经验案例”，包括重庆市国资委、亦庄控股等30家；二是“2024国家治理创新经验典型案例”，包括《北京中轴线申遗保护的经验与启示》《福建三明：创新“我为企业解难题”的三明实践》等共计20家。

在主旨演讲环节，全国政协教科卫体委员会副主任尚勇围绕完善国有企业创新生态进行了分享。他认为，创新生态是催生新质生产力的效能，要优化以企业为主体、产学研融合的创新生态，进一步优化人才发展创业环境，建设有利于创新的政府善治的政务生态。中国国际经济交流中心副理事长王一鸣指出，国有企业要在创新模式上，从过去的跟随型创新转向引领型创新；在创新路径上，从过去终端产品集成创新转向中间品创新；在创新政策上，从过去的鼓励集成创新转向鼓励原始创新；要以深化改革推动国有企业科技创新取得新突破。中国长江三峡集团副总经理、党组成员吕庭彦分享了三峡集团在清洁能源领域的改革创新实践。作为清洁能源行业的领军企业，三峡集团始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，聚焦绿色发展、创新发展、价值创造和可持续发展，努力打造绿色发展和高质量发展中的中国名片。中国有色矿业集团党委委员、副总经理刘宇分享了中国有色集团深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展重要论述的相关情况，具体包括：聚焦主责主业，坚守资源报国战略定力；聚焦深化改革，释放高质量发展活力；聚焦科技创新，激发高质量发展动力；聚焦产业升级，培育壮大新质生产力。中国（海南）改革发展研究院院长迟福林建议，有效发挥国有资本未来5-10年在创造新需求中的特殊作用，尤其是在补齐公共服务短板上、在城市基础设施投资中、促进民营经济和中小企业发展的特殊作用。明源不动产研究院院长黄乐围绕“把握盘活新机遇、培育国企高质量发展新动能”，结合丰富案例，对如何让资源变资产、让资产生资金、让资本更增值进行了分享。

在高峰对话环节，研讨嘉宾围绕“以中国式现代化全面推进国资国企深化改革”分享了深刻观点与真知灼见。全国政协委员、中国财政科学研究院原院长刘尚希分享了国有资本在科技创新中发挥的重要作用以及国有企业管理体制改革的重要意义。中国社会科学院经济研究所党委书记龚云谈到了如何从中国式现代化这个宏大的视域看国资国企功能定位。中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委副书记、董事范红结合同仁堂发展实践，分享了党建引领国资国企高质量发展的体会。重庆市国资委党委委员、副主任刘嘉熠介绍了重庆市以“三攻坚一盘活”改革突破引领推动国企改革的创新探索。广州市国资委党委副书记、副主任覃海宁从五个方面分享了地方国资国企如何聚焦国之大者、事之大计、民之大事，服务国家战略、服务城市发展、服务市民百姓。

本届国家治理高峰论坛下午场围绕新形势下推动实现国企高质量发展相关议题展开，中国人民大学国有经济研究院副院长、教授杨继东，中石化集团总经理助理、齐鲁石化党委书记李刚，中电科资产经营有限公司党委书记、董事长肖月强，北京亦庄投资控股有限公司总经理杨文良，明源云集团合伙人、副总裁毛晓东，杭州市实业投资集团党委书记、董事长钮健，厦门安居控股集团党委副书记、总经理汪晓林等国内知名专家学者、国资国企负责人，对深化国资国企改革、激活数字新动能、深化国有资本投资与产业发展改革、国有资产盘活等主题进行深入研讨。

① 杨继东 中国人民大学国有经济研究院副院长、教授

② 李 刚 中石化集团总经理助理、齐鲁石化党委书记

③ 肖月强 中电科资产经营有限公司党委书记、董事长

④ 张 辰 上海城投控股党委书记、董事长

典型发言的主题一为“深化国资国企改革，推动国有资本和国有企业做强做优做大”。

中国人民大学国有经济研究院副院长、教授杨继东指出了当前国有企业改革的三大关键点：从时间维度审视，改革分析既可静态进行，亦可动态展开；从研究视角出发，国企改革研究既可局限于局部，亦可放眼于整体；深化国有企业改革需注重制度创新与技术创新之间的相互作用。杨继东教授基于学术研究，对国有企业数字化转型的特征、影响因素和成效等进行了分享。

中国石化集团公司总经理助理、齐鲁石化党委书记李刚做了题为《深化国企改革 奏响高质量发展时代强音》的报告。李刚在报告中指出，齐鲁石化聚焦党建引领，为深化国企改革强根固魂；聚焦创新驱动，点亮深化国企改革的科技之光；聚焦价值引擎，注入深化国企改革的转型活力。

中电科资产经营有限公司党委书记、董事长肖月强在峰会上发表演讲。中国电科是重要骨干企业，电科资产承担固定资产投资建设管理等职责。当前盘活国有资产意义重大，国家政策提供机遇，市场需求变化带来契机。在此背景下，电科资产依托中国电科的专业优势，创新资产盘活方式，构建盘活存量、培育增量、提升质量的资产运营管理服务三量齐驱的发展格局，并开发了首个资产智能撮合平台—“电科资管”，其架构体系与功能优势明显，将助力国资国企高质量发展。

上海城投控股股份有限公司党委书记、董事长张辰在峰会上分享企业转型经验。上海城投集团资产规模大且业务广泛，当前房地产行业面临变革，城投控股将聚焦中心城区城市更新与资产证券化，还重视租赁住房发展，未来将在三个方面持续探索转型：一是强化经营驱动；二是更多关注建筑全生命周期的开发；三是把运营服务和产品品质放在第一位，激发更多的消费需求。

① 杨文良 北京亦庄投资控股有限公司总经理

② 邹福顺 保利物业服务股份有限公司党委委员、副总经理、保利商业物业董事长

③ 毛晓东 明源云集团合伙人、副总裁

典型发言的主题二为“激活数字新动能，壮大国资国企新质生产力”。

亦庄控股总经理杨文良在发言中指出，亦庄控股是北京市批准设立国际一流产业新城运营商，也是服务北京国际科技创新中心建设的主平台。亦庄投资承担着四项重点任务：第一，积极投身高级别自动驾驶示范区建设，构建“双智”协同的智慧城市。第二，全力创建北京数据基础制度先行区，打造创新的中国标杆。第三，服务推动亦庄数字政府建设，助力提升政府治理效能。第四，服务建设北京亦庄全域人工智能之城，加速推动智能技术与科技创新产业发展深度融合。

保利物业服务股份有限公司党委委员、副总经理、保利商业物业董事长邹福顺分享了保利物业在大后勤服务实践上的一些思考。大后勤服务是保利物业商办服务正式从传统的保障性物业服务内容，发展成为前瞻性支撑、主动协同企业发展的时代性实践。提质和增效是企业的两大核心诉求，也是大后勤服务为企业创造价值的内核所在。

明源云集团合伙人、副总裁毛晓东将今年陪伴央国企数字化转型过程中的思考与实践，总结为四类变化，并结合标杆企业的实践案例来阐述这四类变化带来的成效——思考模式在变：部分企业开始从终局视角思考管理模式设计，比如以资产证券化为目标，通过数字化解决方案来盘清盘活存量资产；决策模式在变：企业一把手开始强调从经验决策转变为数据决策，充分发挥数据要素的价值，从做“语文题”升级为做“数学题”，以提升决策科学性；作业模式在变：许多业务场景从线下向线上迁移，并充分利用AI技术，从人工模式升级为智能体模式，提高作业效率和效果；交互模式在变：企业从内部管理为主，开始关注客户体验，通过数字化转型提升客户满意度和企业竞争力。

① 钮 健 杭州市实业投资集团党委书记、董事长

② 周小刚 厦门翔业集团党委副书记、总经理

③ 郭川舟 广州开发区控股集团总经理

典型发言的主题三为“深化国有资本投资与产业发展改革”。

杭州实业投资集团党委书记、董事长钮健在发言中表示，作为一家以数字化投资管理平台为核心的公司，杭实不断在产业创新发展中实践。并且基于杭港融合的机遇下，杭实打造出独有的实业数字化平台以及“一平台、两中心”园区。在低空经济上，杭实扛起国企对低空经济支撑性的作用，要把骨干的低空网络和地面网络建设起来，旨在构建杭州统一的低空飞行网络，推动低空经济的发展。

厦门翔业集团党委副书记、总经理周小刚指出，按照国际航空枢纽打造，港产城一体化目标，翔业集团进入全面发展期。根据战略定位以及国资委对于地方国企要求，翔业集团将围绕城市发展和区域发展，践行自身力量。改革思路围绕两条主线：一是改革开放，二是转型提升。主要目标聚焦三个点：一是国际航空公司打造，二是区域产业发展赋能，三是机场城市建设发展。

广州开发区控股集团总经理郭川舟在峰会上分享了城投转型经验。广开控股所在区域为首批国家开发区且指标领先，2017年就主动转型，聚焦战略新兴产业投资等。通过一系列战略布局、管理模式创新、人才战略实施，在金融、园区运营等多方面取得成果。之后其还分享了投资案例及未来布局。

① 汪晓林 厦门安居控股集团党委副书记、总经理

② 夏 雨 广州国有资产管理集团党委书记、董事长

③ 夏春良 株洲市城发集团党委书记、董事长 典型发言的主题四是“新形势下国有资产盘活的契机与路径”。

厦门安居控股集团党委副书记、总经理汪晓林表示，住房问题关系到民生福祉，尤其是服务于民生的保障房更是担负着优化资源配置的使命。厦门安居控股集团主要布局保障性住房与商品住宅建设运营、配套商业运营、施工及园林景观、物业管理等业务板块。坚守使命、刷新观念，既守摊子、过日子，又闯路子。目前，保障性租赁住房、公租房等，已经形成一间房、一张床的多层次全链条保障体系。

广州国有资产管理集团党委书记、董事长夏雨认为，目前盘活存量资产是国企的重要课题。一方面，盘活存量资产对于合理扩大投资、降低企业负债水平有重要的意义，盘活资产的国企改革到了深水区；另一方面，全国大量的国有企业是中小企业，资产盘活难度大、资金实力不强、融资空间窄。广州国有资产管理集团通过做不良资产、做产业园和招商、做投资，取得了明显成效。

株洲市城发集团党委书记、董事长夏春良对株洲市城发集团的高质量发展实践进行了介绍。株洲市城发集团主要从事城市发展、城市建设和城市运营三大主业，致力于打造国内一流城市综合运营服务商，目前总资产超过1400亿。近年来，集团坚持资产盘活，坚持产业化、市场化、数字化、多元化导向，打造国资国企“三资盘活”新范式。2023年，整个株洲市盘活了372亿资产，其中，城发集团就占了56亿，成绩十分显著。

① 刘文捷 南华附二医院党委副书记、院长

② 李 华 中国企业改革与发展研究会常务副秘书长

论坛的第六单元，南华附二医院党委副书记、院长刘文捷作为2024国家治理创新经验单位代表，做了题为《打造危急重症新格局，展现创伤救治作为》的分享。近年来，南华附二医院织密生命救援网，打造生命救援链，完善生命救治标准，筑牢生命救援保障，开创生命救援智慧医疗服务体系，不断提升急危重症创伤救治水平，为患者生命安全保驾护航，为健康中国贡献力量。

中国企业改革与发展研究会常务副秘书长李华做了闭幕式总结发言。他指出，中国特色新型智库作为改革重要参与者和推动者，发挥着不可替代的作用。切实发挥智库作用，赋能国资国企高质量发展，一是深化理论研究，夯实国资国企改革的理论基础；二是加强合作交流，推动国资国企改革取得新突破；三是坚持正确舆论导向，传播国资国企改革发展的好声音。

本届峰会论坛以国资国企高质量发展为主题，来自政企学研各界代表齐聚一堂，通过主旨演讲、主旨发言、高峰对话、平行论坛等环节深度阐述观点、发表真知灼见，与会企业家分享经验、交流主题，为进一步推动国资国企高质量发展提供了重要智力支持和决策参考。

人民日报社、新华社、中央广播电视总台、人民网、新华网、光明网、中国经济网、央视网、中新网、央广网及北京日报、千龙网等中央和地方主流媒体，腾讯网、新浪网、搜狐网等主要商业媒体等多家媒体记者出席了本届高峰论坛并进行了报道。

(责编：王震、陈键)

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