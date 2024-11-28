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中国香港首座公众加氢站正式建成

2024年11月28日10:41 | 来源：人民网
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据中国石化最新消息：26日，香港首座面向公众的加氢站中国石化香港凹头加氢站正式建成，每日加氢能力达到1000公斤，投用后可为公共巴士、食环车辆、私家车等提供全天候加氢服务，助力香港绿色能源转型。

中国石化香港凹头加氢站位于新界元朗锦田路17号，是集“油气氢电服”于一体的综合能源站，加氢速度较快，加满一辆中小型车辆最快5分钟、双层巴士最快10分钟。与加汽油相比，加氢成本更低、也更加环保。目前，香港凹头加氢站的氢气来源为中国石化在大湾区的氢气生产企业。未来，该站还将逐步探索通过站内制氢、绿电制绿氢等方式扩展氢气供应，并通过设备升级，将加氢能力提高至2000公斤/日。

中国石化股份公司副总裁、销售公司董事长李玉杏在致辞中表示，中国石化近年来持续推进能源绿色转型，积极引导终端消费市场布局新能源加注方式，不断优化能源结构，实现绿色低碳高质量发展。中国石化将继续发挥氢能产业优势，扎实做好香港氢能保障供应，为香港清洁能源事业作出更大的贡献。

据介绍，中国石化充分发挥氢能产业优势，在香港积极探索实现制氢、运氢、储氢、加氢一体化的氢能产业链，布局氢能在更多领域的应用。此外，中国石化香港公司还积极推进PIT（充电品牌Power in Time）充电网络布局，加快更多传统加油站向综合加能站的转变，为车主提供更多元的加能服务，打造多场景运用的绿色低碳能源生态圈，让“东方之珠”更加璀璨耀眼。

(责编：曹淼、李源)
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