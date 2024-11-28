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挡烟垂壁、气体灭火系统……

不一样的救火“卫士”

都 芃
2024年11月28日10:59 | 来源：科技日报
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原标题：不一样的救火“卫士”

11月是全国消防宣传月，各地举办了形式多样的科普活动，提升群众消防安全意识。在日常生活中，除了常见的灭火器、消防栓等设施，还有许多默默无闻的救火“卫士”，它们日夜守护着人们的安全。挡烟垂壁和气体灭火系统就是其中的典型代表。

小小挡板拦截致命烟雾

在众多火灾案例中，熊熊大火往往不是最致命的，大火产生的浓烟才是夺命的“第一杀手”。四川省肿瘤医院安全保卫部部长李琦智介绍，在火灾中丧生的人，超过60%是死于烟雾。

建筑物发生火灾后，各种易燃物品被点燃，释放大量有毒有害气体。人体吸入这些气体后，或致呼吸道灼伤、一氧化碳中毒等。长时间处于烟雾环境下，被困人员会呼吸困难、昏迷，甚至丧失生命。因此，当火灾发生时，控制烟雾扩散至关重要，挡烟垂壁此时便可派上用场。

《中华人民共和国公共安全行业标准》对挡烟垂壁的定义是，由不燃材料制成，能在火灾发生时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施。

挡烟垂壁分为固定式和活动式两种。固定式挡烟垂壁通常由钢板、玻璃、石膏板等不燃材料制成，被垂直安装在建筑物顶棚、横梁或吊顶下，可以阻止烟雾和热气体水平流动。而活动式挡烟垂壁内置电机，平时卷绕在电动滚筒上。当接收到火灾信号，活动式挡烟垂壁内的控制器启动电机，使卷绕在滚筒中的挡板下降至设定高度，形成防烟分区。

虽然挡烟垂壁看上去不起眼，但当火灾发生，它们却能够起到至关重要的作用，保护被困人员。

当建筑物内发生火灾时，烟雾会迅速上升，堆积在天花板下方。在没有阻隔的情况下，烟雾会沿着天花板快速扩散，直至蔓延整个空间。烟雾的这一扩散特点在地铁站、楼梯间等狭长空间内体现得尤其明显。

辽宁工程技术大学教授齐庆杰团队的研究显示，当狭窄的通道内发生火灾时，烟雾在撞击到天花板后，由于两侧墙壁的制约，主要沿通道顶部下方的水平方向进行单一方向的流动。这一烟雾的扩散路径与人们撤离的路线基本相同，会给被困人群和救援人员带来严重危害。

而在安装挡烟垂壁后，如果烟雾层的厚度没有超过挡烟垂壁的高度，挡烟垂壁就可以将烟雾拦截，在垂壁上方形成一个蓄烟池，有效阻止烟雾沿着狭长方向扩散，为人员逃生争取时间。

气体灭火系统保护特殊场所

日常生活中常见的灭火器材多以水、泡沫作为灭火剂，但在机房、档案室、博物馆等特殊场所，水或泡沫灭火剂并不适用，气体灭火系统便成为守护这些场所安全的消防关键设施。

气体灭火系统通过释放气体灭火剂来抑制或熄灭火焰。气体灭火剂既可以是单一气体，也可以是由二氧化碳、七氟丙烷、全氟己酮等多种气体组合而成的混合气体。这些气体通过抑制空气中氧气的浓度、降低温度或中断燃烧的链式反应来达到灭火效果。

例如，全氟己酮是被广泛应用的气体灭火剂。浙江省化工研究院特殊化学品研究所副所长倪航介绍，全氟己酮是一种通过吸热进行灭火的气体灭火剂。它在常温下是液体，但当身处高温环境时，极易被汽化。全氟己酮在汽化过程中可以吸收大量热，从而达到灭火效果。除了高效灭火，全氟己酮还具有绝缘性、相容性和环保性，可用于密闭空间和有人场所灭火，是一种性能优异、适用广泛的气体灭火剂。

(责编：罗知之、陈键)
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