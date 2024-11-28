新华社酒泉11月28日电（李国利、李欣媛）朱雀二号改进型遥一运载火箭27日在东风商业航天创新试验区发射升空。

这是继11月11日力箭一号遥五运载火箭发射升空后，东风商业航天创新试验区在17天之内成功发射的第二枚商业火箭。

近年来，我国商业航天蓬勃发展，民营商业火箭发射试验需求高速增长。酒泉卫星发射中心充分利用得天独厚的地理优势，总体规划商业航天发射区布局和发射飞行试验安全要求，统筹建设成“一体化整合、标准化设计、规范化运营”的商业航天发射试验区，进一步提升我国航天综合发射能力，支撑商业航天高密度发射需求。

酒泉卫星发射中心是我国组建最早的综合性航天发射场，也是当前获批建设商业发射工位最多的航天发射场。2018年至今，开展了30余次民商航天入轨发射，形成了包括组织指挥、测试发射在内的10个方面、124项技术和管理标准。相继建成蓝箭航天液氧甲烷发射场、中科宇航固体火箭发射工位、可重复使用火箭试验阵地等，规划新建一系列商业专用发射试验设施，满足未来天龙三号、朱雀三号、智神星一号、力箭二号等新型商业火箭高密度测试发射需求。

据介绍，未来，东风商业航天创新试验区将采用“共建、共管、共用”模式开展建设和后续运营管理，从规划引领、法治保障、机制创新、措施扶持、监督核查等方面推进试验区有序发展，形成先进可靠的民营商业火箭测试发射任务能力，实现未来较长一段时间内民营商业火箭发射和新技术试验验证需求全满足，大、中、小型火箭发射能力相衔接，液氧煤油、液氧甲烷等新型液体推进与传统固体燃料推进方式全覆盖。

(责编：袁勃、文松辉)

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