人民网北京11月28日电 （记者乔雪峰）记者从国家铁路局获悉，今年1至10月份，全国铁路固定资产投资累计完成6351亿元，铁路旅客发送量37.11亿人次，铁路货运发送量42.61亿吨。从数据中可以看出，全国铁路客流持续保持高位，货物运量持续增长，较好满足了人民群众出行和物流服务需求。

今年以来，我国旅客出行需求得到有效保障，出行便利度舒适度不断提升，经济带动作用持续发力。数据显示，10月份，全国铁路旅客发送量3.73亿人次，同比增长6.0%；全国铁路旅客周转量1303.52亿人公里，同比增长2.8%。1至10月份，全国铁路旅客发送量37.11亿人次，同比增长13.0%；全国铁路旅客周转量13859.26亿人公里，同比增长8.2%。

11月15日10时20分，随着X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）从重庆团结村站开出，中欧班列累计开行突破10万列，发送货物超1100万标箱、货值超4200亿美元，保持安全稳定畅通运行，标志着中欧班列高质量发展取得新成效。

今年，我国经济运行稳中有进、稳中有升，扩内需、促生产政策组合效应持续显现。数据显示，10月份，全国铁路货运发送量4.55亿吨，同比增长4.3%；全国铁路货运周转量3194.46亿吨公里，同比增长0.2%。1至10月份，全国铁路货运发送量42.61亿吨，同比增长2.1%。10月24日至30日，国家铁路货运装车连续7天超19万车，创历史最好水平。

据统计，今年1至10月份，全国铁路固定资产投资累计完成6351亿元，同比增长10.9%，投产铁路新线2274公里，充分发挥了铁路投资对全社会投资的有效带动作用。

国家铁路局综合司副司长郝宽胜指出，我国铁路行业认真统筹客货运输安全，铁路高质量发展扎实推进，路网规模质量稳步提升，有力保障了人民群众生产生活需要和国民经济平稳运行。

郝宽胜表示，下一阶段铁路行业将持续加力推进运输能力提升和铁路安全发展，努力降低铁路物流成本，促进国民经济增量政策落地落实，进一步巩固和增强经济向好态势。

(责编：方经纶、吕骞)

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