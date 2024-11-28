我国铁路主要指标持续向好 助力经济平稳运行
人民网北京11月28日电 （记者乔雪峰）记者从国家铁路局获悉，今年1至10月份，全国铁路固定资产投资累计完成6351亿元，铁路旅客发送量37.11亿人次，铁路货运发送量42.61亿吨。从数据中可以看出，全国铁路客流持续保持高位，货物运量持续增长，较好满足了人民群众出行和物流服务需求。
今年以来，我国旅客出行需求得到有效保障，出行便利度舒适度不断提升，经济带动作用持续发力。数据显示，10月份，全国铁路旅客发送量3.73亿人次，同比增长6.0%；全国铁路旅客周转量1303.52亿人公里，同比增长2.8%。1至10月份，全国铁路旅客发送量37.11亿人次，同比增长13.0%；全国铁路旅客周转量13859.26亿人公里，同比增长8.2%。
11月15日10时20分，随着X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）从重庆团结村站开出，中欧班列累计开行突破10万列，发送货物超1100万标箱、货值超4200亿美元，保持安全稳定畅通运行，标志着中欧班列高质量发展取得新成效。
今年，我国经济运行稳中有进、稳中有升，扩内需、促生产政策组合效应持续显现。数据显示，10月份，全国铁路货运发送量4.55亿吨，同比增长4.3%；全国铁路货运周转量3194.46亿吨公里，同比增长0.2%。1至10月份，全国铁路货运发送量42.61亿吨，同比增长2.1%。10月24日至30日，国家铁路货运装车连续7天超19万车，创历史最好水平。
据统计，今年1至10月份，全国铁路固定资产投资累计完成6351亿元，同比增长10.9%，投产铁路新线2274公里，充分发挥了铁路投资对全社会投资的有效带动作用。
国家铁路局综合司副司长郝宽胜指出，我国铁路行业认真统筹客货运输安全，铁路高质量发展扎实推进，路网规模质量稳步提升，有力保障了人民群众生产生活需要和国民经济平稳运行。
郝宽胜表示，下一阶段铁路行业将持续加力推进运输能力提升和铁路安全发展，努力降低铁路物流成本，促进国民经济增量政策落地落实，进一步巩固和增强经济向好态势。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国计划2035年完成下一代北斗系统建设
- 人民网北京11月28日电 （记者赵竹青）11月28日，中国卫星导航系统管理办公室在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会，发布《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。规划显示，未来在确保北斗三号系统稳定运行基础上，我国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统，预计于2035年完成建设。…
- 评论
- 关注