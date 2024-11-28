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中国中车与世界共享“双赛道 双集群”创新成果

2024年11月28日13:32 | 来源：中国网
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原标题：“車”链千企 中国中车与世界共享“双赛道 双集群”创新成果

11月26日，第二届中国国际供应链促进博览会在北京开幕。作为现代产业链链长之一的中国中车，以“连接世界 与你同行”为主题，全面展示轨道交通装备和清洁能源装备“双赛道双集群”产业发展最新成果。“中低运量轨道交通系统解决方案”“风光储氢一体化系统解决方案”及“IGBT绝缘栅双极型晶体管”等核心技术精彩亮相。

聚焦轨道交通，多元化系统解决方案助力可持续发展

在全球基础设施互联互通的大背景下，中国中车为六大洲、110多个国家和地区提供多元化的轨道交通产品和系统解决方案，推动雅万高铁、中老铁路等重大标志性项目在海外落地。

此次展会，中国中车重点展示了“中低运量轨道交通系统解决方案”，用数字化、智能化、绿色化技术提供更经济、更适用的定制方案，为城市交通“最后一公里”带来最优选择。通过沙盘模拟，展会现场将展示包括跨座式单轨系统、中低速磁浮系统、导轨式胶轮（RRT）系统、悬挂式单轨系统、地面有轨电车、电子导向胶轮系统等六种典型制式的应用。每种制式的展示都结合了实际场景的模拟，力求真实还原车辆、轨道、车站及周边环境，让参观者直观体验不同制式轨道交通系统的独特魅力与应用效果。智能装配系统及数字化产线，为铁道车辆的智能制造构建自动化、精益化、绿色化、数智化新业态，打造智慧中车。

加速绿色升级，推动清洁能源产业链协同发展

近年来，中国中车布局风电、光伏、储能、氢能、新能源机车等产业链，将核心技术平移到清洁能源装备等新领域，形成了“风光氢储”谱系化产品以及电气化公路运输系统、新能源汽车等新型装备，构建起完整技术链和产业链，充分发挥其在机械制造和高端装备领域的全产业链优势。

展会现场，沙盘上模拟深海能源岛经历台风后电网“黑启动”的场景，直观演示中国中车构网技术。该技术可快速感知电网干扰并主动稳定电网，全面展示了中国中车在“源、网、荷、储”全环节的构网型设备与解决方案。

中国中车最新研发的“启航号”20MW漂浮式海上风电机也在展会中亮相。凭借其260米的风轮直径和320米的叶尖高度，扫风面积达53000平方米，相当于7个足球场大小，满风单机年输出清洁电能可达6200万度，足以满足约3.7万户家庭一年的用电需求，减少2.5万吨燃煤消耗，并减少6.2万吨二氧化碳排放，是深远海风电资源开发的最优解决方案。

以技术驱动创新，实现关键技术突破

通过自主研发核心功率半导体部件，中国中车在轨道交通、清洁能源等领域实现了多项技术突破。

在交通领域，第7.5代超级精细沟槽芯片，其出色的性能可满足250KW主驱需求，适配新能源汽车高效需求。同时，行业先进的新能源汽车主驱用SiC MOSFET芯片通过沟槽栅技术显著提升能效，减少功率损耗。目前，交通用功率半导体产品已在国内外干线机车、城市轨道交通、高速动车以及新能源乘用车、商用车上均实现了大批量应用。

在能源领域，压接式IGBT模块与IGCT器件，以其远距离、大容量传输的卓越能力，以及对复杂高压电磁环境的强大适应性，成功满足了柔性直流输电工程的严苛要求。中国中车的输配电领域用产品已服务于国内外26个直流输电工程和11个柔性直流输电工程。在新能源及高端工业装备领域，已在光储、风电等领域实现了大批量交付。由中国中车研制的我国首台中速大功率氨燃料发动机，将装用在首艘氨动力拖轮中，为推动行业向绿色、低碳方向发展提供新路径。

引领绿色交通新趋势，共建可持续未来

在全球供应链合作与绿色转型的时代浪潮中，中国中车正大力推进改革，布局新质生产力，致力于打造以轨道交通装备为核心的“双赛道 双集群”发展格局，推动轨道交通与清洁能源装备协同发展，引领产业升级。未来，中国中车将继续加强与全球供应链的国际化合作，进一步扩大中国中车完整供应链“朋友圈”，推动全球供应链的智能化、绿色化转型，为国家双碳战略和全球早日实现“零碳”目标贡献中车力量、提供中国智慧。

(责编：董童、李源)
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