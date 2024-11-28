高质量发展调研行丨农产品向新：优质辣椒扩产如何更有力
蔬菜大棚里，青葱的辣椒树上，辣椒挂满枝丫。采摘工人、湖南省湘阴县樟树镇文谊新村村民汪敬辉忙活一早上，已经采摘了满满一竹筐。拿起辣椒轻咬一口，脆嫩的肉质触牙即碎、辣味微微地在舌尖发散开来，旋即逸出一股清香……
这，就是国家地理标志产品，樟树港辣椒。
村民汪敬辉在采摘樟树港辣椒
得益于樟树镇特有的盆地小气候，已有约200年种植历史的樟树港辣椒以其脆、嫩、香、糯的独特口味，近年来受到市场欢迎，一直处于供不应求的状态。
高质量发展调研行，记者走进辣椒大棚，去探寻优质农产品推广背后的诸方努力。
“说起来，现在并不是樟树港辣椒采摘的最佳时节。”湖南省阳雀湖农业开发有限公司董事长曾立宇告诉记者。作为鲜食辣椒的一种，樟树港辣椒的最佳采摘季节，是4月中旬至6月底。
“再往后，随着气温升高，樟树港辣椒的辣度上升，会影响其口感。”曾立宇说，因其稀缺性，公司建在文谊新村的780亩种植基地，出产的辣椒，大部分被各大餐饮企业提前预订，紧俏时节，一椒难求。
辣椒大棚
像樟树港辣椒这样的优质农产品，如何更好地走向更广阔的餐桌？答案就藏在樟树镇诸多基地里。
拓展农产品本身的适应力；开发风味、品质接近的相关品种——从良法、良种处找“平替”。
建大棚，调节光热环境条件。“相比于原来露天种植，现在可以让辣椒苗更早移栽，更早上市。”为樟树港辣椒做科研支撑的湖南农业大学园艺学院教授刘峰说，“此外，依靠科学研判，找准光热条件接近的时机，种一季‘秋延后’的樟树港辣椒，也可以一定程度增加采摘时间。”
既要在种法上创新，也要在种业处着力。比如找到对气温不敏感的品种，让辣度不随着气温上升而显著上升，就有望在7月和9、10月也采摘到口感一致的品种，从而延长采摘季节。
为此，湖南农业大学的团队，一直在做樟树港辣椒新品种的筛选、繁育工作。文谊新村的航天育种科研培育基地里，新出的辣椒秧苗，是“太空旅行”辣椒种子的第三代。2022年，163.1克樟树港辣椒种子，由神舟十四号载人飞船搭载进入太空，利用太空中的微重力环境，以及宇宙射线进行诱变育种。
航天育种科研培育基地的辣椒苗
“从2023年2月开始，我们已经围绕樟树港辣椒的太空种子，筛选出了5份在辣椒素方面的突变材料，以及2份在株型、10份在抗病性方面有积极影响的突变材料，目前正在进行稳定性测试，明年、后年就有望走出实验室，走到大田试种。”刘峰告诉记者。
来源：人民日报客户端湖南频道 叶晓楠 申智林
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