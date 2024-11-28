原标题：交通银行：创新跨境金融服务 助力企业扬帆出海

中国国际供应链促进博览会是全球首个以供应链为主题的国家级展会。11月26日至30日，第二届中国国际供应链促进博览会在京举办。交通银行再次以“官方合作伙伴”身份参展，并围绕助力新发展格局和贸易强国建设，设置国际业务亮点专区，持续发挥金融桥梁纽带作用，更好服务高水平对外开放，为世界经济繁荣贡献力量。

数字赋能 服务外贸新业态、新模式

近年来，以跨境电商为主的新业态新模式蓬勃发展，成为促进我国外贸增长的新动能。交通银行紧跟外贸新业态客群结算和融资需求，针对跨境电商企业关注的资金安全、回款时效、交易费率三方面，打造了“丝路电商”综合服务方案。企业仅需登录交行网银，即可办理协议签约、账户申请、店铺管理、订单匹配、跨境结算和数据申报等多项业务，实时掌握到账进度，助力电商企业及其上下游产业高效办理跨境结算业务。

为支持外贸综合服务企业健康发展，交通银行充分运用云计算、人工智能等前沿技术，直联外贸综合服务平台，提供供应链管理金融服务。通过高效的子账簿账户服务，帮助外贸综合服务企业自动识别委托客户回款，实现平台收汇款项自动清分，缩短业务流程，平台外贸企业可实时追踪资金状态，有效提升资金周转效率。

为方便外贸业务商户通过市场采购贸易平台办理跨境资金收付业务，交通银行积极对接市场采购贸易平台及其运营机构，切实提升跨境贸易全流程数字化、智能化水平，支持平台备案商户一站式办理跨境结算、汇兑业务，形式灵活、便捷高效，进一步满足客户多元化跨境金融需求，提升贸易便利化水平。

主动作为 提升跨境人民币服务实体经济能力

作为银行业“走出去”的先行者，多年来，交通银行借助集团经营综合化、服务全球化优势，不断提升跨境人民币服务实体经济的能力，为人民币国际化注入源源不断的交行动能。

为助力构建国际国内“双循环”新发展格局，交通银行落地首单通过上海石油天然气交易中心达成的液化天然气LNG跨境人民币结算交易和油气贸易数字人民币跨境支付业务，并成为首家与交易中心完成油气国际板系统对接的国有大行，境内外交易会员可登录系统，在线开展挂单、撮合、付款、结售汇等交易，通过持续创新结算模式，增强人民币支付货币功能。

2023年10月，交通银行成功发放巴西市场首笔跨境人民币贷款支持圣西芒水电站运营，为当地提供源源不断的清洁能源。项目中，交行北京市分行联合巴西子行以覆盖融资、结算和汇率避险全流程业务模式，为客户提供安全、高效、低成本的跨境人民币融资服务，丰富了人民币在巴西的应用场景，为打造中巴命运共同体作出积极贡献。

未来，交通银行将坚决贯彻落实党中央决策部署，扎实履行国有大行责任担当，充分发挥“本外币、离在岸、境内外”综合经营优势，持续提升跨境、跨业、跨市场协同联动能力，为中国企业“走出去”提供优质金融服务，为贸易强国建设作出新的更大贡献！

(责编：曹淼、李源)

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