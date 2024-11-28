人民网北京11月28日电 （欧阳易佳）据水利部消息，11月27日，黄河内蒙古乌拉特前旗三湖河口水文站上游2公里（三盛公枢纽下游211公里）至清水河县喇嘛湾大桥（三盛公枢纽下游490公里）河段出现流凌，流凌密度10%～30%，首凌日期较常年平均偏晚7天。黄河即日起进入2024—2025年度凌汛期。

据了解，黄河凌汛多发生在宁夏、内蒙古和山东河段，在冬季的封河期和春季的开河期，都有可能发生凌汛。

目前，水利部组织指导水利部黄河水利委员会和沿黄相关省区水利部门迅即启动防凌运行机制，强化协同配合，全面落实各项防凌措施。密切关注天气形势变化，逐日跟踪气温、水库蓄水、河道流量等情况，加密会商研判，滚动发布预报信息，为调度决策提供科学支持。

水利部有关部门负责人表示，将继续密切关注天气过程和凌情变化，强化凌情预报预警，科学调度骨干工程，紧盯防凌风险点位，督促做好河道清障，加强工程巡查防守，确保黄河防凌安全。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经