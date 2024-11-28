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引西江水 解湛江“渴”

欧阳易佳
2024年11月28日15:16 | 来源：人民网
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走进广东省湛江市，一望无际海岸线旁，绵延着郁郁葱葱的红树林，造访这里的人们很难想象，碧海潮生的湛江，优美宜居的环境，居然饱受缺水的困扰。

湛江位于雷州半岛，地处中国大陆最南端，虽三面环海,但由于地形似“龟背”，即便台风过境带来了丰沛降水，但因为没有存水的“盆”和输水的“路”，再多的雨水也很快流走了，水资源难以蓄积和调配。

2022年8月31日，环北部湾广东水资源配置工程正式开工（以下简称“环北广东工程”），这项广东省历史上引水流量最大、输水线路最长、建设条件最复杂、总投资最高的跨流域引调水工程踏上征程。工程从西江干流云浮段引水至雷州半岛，供水范围包括粤西地区的湛江、茂名、阳江、云浮4市，总工期8年，全线分段通水，计划2030年底全线通水。工程实施后将为湛江市新增供水量14亿立方米，为区域经济高质量发展提供水资源保障。

源源西江水，将穿越云开大山，奔赴现代水网建设的热潮中。记者了解到，环北广东工程由一条输水干线和三条输水分干线组成，其中输水干线长201.68公里，输水分干线共3条、总长288.65公里；云浮分干线长25.24公里，茂阳分干线长94.56公里，湛江分干线长168.85公里。

湛江管理部副总经理龙海波说，“2023年3月15日，湛江分干线首个施工点在麻章区开工建设，开工至今年11月，已累计完成投资32.3亿元。目前，工程建设正按计划全力推进，确保全年目标任务顺利完成。”

“湛江水网密布、河湖众多，位于广东水网的鉴江及粤西沿海诸河流域片，环北广东工程贯通湛江市并设置分干线，是国家水网及广东水网主骨架建设的重要组成部分，鹤地水库是环北广东工程的关键结点、核心调蓄水库，鉴江为广东水网‘五纵五横’骨干之一，雷州半岛灌区工程、雷州半岛百库千塘万池输水储水网络建设是广东水网重点建设任务。湛江水网在‘一主、四域’国家水网格局的东南珠三角及北部湾区域网及‘五纵五横’广东水网建设中具有重要代表性。”湛江市副市长陈峻华表示。

广东粤海粤西供水有限公司董事长杜灿阳自豪地介绍：“工程建成后，可解千年之渴，年均增供水量约21亿立方米，让城乡居民都喝上好水，彻底解决雷州半岛千百年来苦旱问题；可固水利之本，工程连通12座水库，实现江河联调、水源互济和蓄丰补枯，全面提高水安全保障能力；可强生态之基，每年退减地下水近6亿立方米，通过生态补水和改善水环境，助力绿美广东生态建设；可振区域之兴，新增灌溉面积185万亩，惠及沿线4市人口1800万，赋能区域协调发展。”

初冬时节，环北广东工程廉江泵站工地热火朝天，廉江泵站高位水池底板顺利浇筑完成。

“廉江泵站用地面积约60亩，是工程湛江分干线的首座泵站。在施工过程中，通过加强资源调配、方案优化和创新创效等方面工作，确保浇筑连续性和混凝土质量，推动浇筑工作高效率高质量进行，为后续廉江泵站主体工程建设打好基础。”湛江管理部总经理殷晓红介绍。

环北广东工程廉江泵站工程现场。水利部供图

环北广东工程廉江泵站工程现场。水利部供图

日前，世界容量最大立式单级单吸离心泵组设计与研制工作传来捷报——位于西江取水口的地心泵站完成水泵模型验收试验，测试水泵设计点效率换算真机值94.46%，达到国际领先水平。

广东粤海粤西供水有限公司机电运营部总经理陆少鹏激动地说，地心泵站是环北部湾广东水资源配置工程的水源工程，是整个引水工程的“心脏”，肩负着把西江水提升到指定高度后流向粤西大地的使命。“泵组研发和制造融合大国重器高端装备的技术优势，突破超大流量和超大功率边界条件下的高端大泵的‘无人区’，填补引调水工程领域中大流量和大功率离心泵组的空白。”

(责编：孙红丽、吕骞)
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