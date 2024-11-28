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国家发改委：从三方面入手有效降低全社会物流成本

2024年11月28日15:45 | 来源：人民网
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人民网北京11月28日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施。国家发展改革委副秘书长张世昕在会上表示，《有效降低全社会物流成本行动方案》（以下简称《行动方案》）已经公开发布，主要呈现3个方面特点。

具体来看，首先是突出改革创新。深化体制机制改革是有效降低全社会物流成本的关键所在。《行动方案》聚焦铁路货运、公路货运、物流信息数据等重点领域，提出系列改革措施和创新举措，加快铁路货运向铁路物流转型，促进公路货运规模化、规范化发展，优化城市货运网络，推进物流信息开放互联共享，完善全国统一的物流大市场，为有效降低全社会物流成本注入强劲动力。

其次是打通堵点卡点。影响物流效率和成本的堵点卡点，有些是硬件，有些是软件，比如基础设施网络不完善、多式联运衔接不顺畅、现代供应链体系不健全等，《行动方案》聚焦堵点卡点，提出针对性强、务实管用、可操作的政策举措，着力解决现代物流发展面临的实际问题，激发经营主体的活力。

第三是系统谋划推进。有效降低全社会物流成本是一项系统工程。《行动方案》一方面统筹考虑不同运输方式，以及运输、仓储、配送等不同物流环节，提高物流一体化衔接转换效率；另一方面统筹深化物流业与制造、商贸等产业融合创新，促进现代物流与重大生产力布局协同发展，畅通国内国际物流网络，推动各行业、各领域、各类型企业共同发力，系统性降低全社会物流成本。

(责编：罗知之、吕骞)
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