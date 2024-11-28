人民网北京11月28日电 （记者罗知之）中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发的《有效降低全社会物流成本行动方案》（以下简称《行动方案》）提出，到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。国家发展改革委副秘书长张世昕今天在国务院政策例行吹风会上表示，实现0.9个百分点的下降，将会降低国民经济运行成本、提升制造业竞争力。

张世昕介绍，2023年该比率是14.4%，如果达成目标，每创造100元GDP所支出的物流费用，将从14.4元下降到13.5元。《行动方案》是统筹考虑我国产业结构及运行特征、物流业发展实际情况，综合研判后提出来的，是“施工图”“作战图”，至少有4个层面将因此获益——

在宏观层面，降低国民经济运行成本。我国是世界第二大经济体和第一大货物贸易国。实现这一目标后，对比2023年的社会物流成本水平，相当于在国民经济保持较快增长的情况下，可节约社会物流总费用1万亿元以上，将有效降低国民经济特别是实体经济运行成本。

在产业层面，提升制造业竞争力。我国是制造业大国，制造业物流总额占社会物流总额的比重接近90%，是有效降低全社会物流成本工作的重中之重。实现这一目标，将减少不必要的物流环节和成本支出，有力增强制造业发展动能，促进转型升级。

在区域发展层面，促进生产力布局优化完善。我国国土幅员辽阔，产业和资源分布不均衡，实现这一目标，将进一步优化重大生产力布局，推动优势资源、优势产业形成就近配套的完整产业生态，形成“产业集群+物流枢纽”的新模式，为构建新发展格局提供支撑。

在社会民生层面，进一步提高物流服务水平。物流与消费密切相关，实现这一目标，将推动企业提升物流效率，改进物流服务质量，在“润物细无声”中为广大老百姓提供更加方便快捷、更加多样化的物流服务。

(责编：罗知之、吕骞)

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