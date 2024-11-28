人民网北京11月28日电 （记者王连香）今日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施。会上，交通运输部运输服务司负责人孟晓喻表示，交通物流是推进降低全社会物流成本的关键领域，发挥着先导性、基础性和保障性作用。交通运输部紧紧围绕“人享其行、物畅其流”的美好愿景，奋力加快建设交通强国。经过持续努力，我国交通物流发展取得了显著成就，运行质效显著提升。

孟晓喻介绍，按照《有效降低全社会物流成本行动方案》，聚焦交通物流的堵点卡点，交通运输部会同相关部门印发了《交通物流降本提质增效行动计划》以及铁路、公路、水运、民航、邮政分领域的细化实施方案，构建了交通物流降本提质增效的政策框架体系，多措并举，全力以赴推进交通物流降本提质增效，支撑有效降低全国社会的物流成本，具体任务主要有以下几个方面：

一是加强基础设施联网补网强链。加快建设国家综合立体交通网，实施铁路货运网络工程、内河水运体系联通工程，持续推进国家综合货运枢纽补链强链，畅通国内国际物流通道网络。

二是实施优化运输结构攻坚工程，加快推进铁路专用线“进港区、进园区、进厂区”，健全多式联运标准规则，创新多式联运“一单制”“一箱制”服务模式，促进各运输方式间的高效衔接协同。

三是以深化综合交通运输体系改革为统领，持续深化铁路、公路、民航等重点领域改革，加快建设全国交通物流统一大市场。

四是推进交通物流与产业融合发展，支持交通物流与先进制造业、现代农业、战略性新兴产业衔接融合，加快培育具有国际竞争力的交通物流企业，加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进降低全链条物流成本。

五是打通国际物流堵点卡点，培育稳定开行的国际多式联运线路，加快西部陆海新通道、空中丝绸之路建设，提升国际物流供应链服务保障水平。

孟晓喻表示，交通物流降本提质增效是一项系统工程，涉及领域广，涵盖领域长，希望社会各界继续支持交通物流事业发展，共同推进交通物流降本提质增效工作不断取得新的成效。

(责编：王连香、吕骞)

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