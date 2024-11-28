人民网北京11月28日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施。

商务部流通发展司负责人张祥在会上表示，结合《有效降低全社会物流成本行动方案》（以下简称《行动方案》）提出的完善现代商贸流通体系的重点任务，近日，商务部将会同有关部门出台配套文件，以现代供应链为牵引，抓住批发零售业这个“牛鼻子”，重点从四个方面推动现代商贸流通体系建设。

在完善城乡商贸流通网络方面，改造城市步行街、商圈，建设一刻钟便民生活圈，提升城市商业集聚辐射能力；深化县域商业建设行动，改造乡镇集市、农村便民商店，补上冷链物流短板，促进工业品下乡和农产品进城。

在推动商贸流通创新转型方面，加快零售业数字化转型，发展品牌连锁、即时零售等新业态，提升商品供给水平；支持批发业平台化发展，增强商品集散、调运的能力。

在优化商贸流通发展方式方面，深化供应链创新与应用，增强上下游协同水平，促进供需精准对接；发展智慧物流，推广应用标准托盘、周转筐等物流载具，提高流通效率，降低物流成本。

在促进商贸流通开放融合发展方面，推进内外贸一体化，促进产品“同线同标同质”，加快内外贸市场对接；支持流通企业走出去，拓展全球营销与物流网络，在流通领域加快培育世界一流企业。

“下一步，商务部将与有关部门一起，按照《行动方案》的要求，突出重点、分类施策，加快建成联通内外、贯通城乡、对接产销、高效顺畅的现代商贸流通体系，进一步增强流通组织能力，提高流通效率，为畅通国民经济循环、降低全社会物流成本提供支撑。”张祥说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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