人民网北京11月28日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施。

商务部流通发展司负责人张祥在会上表示，商贸流通是国民经济基础性、先导性产业，也是影响经济运行速度、质量、效益的重要环节。建立高效顺畅的现代商贸流通体系，有利于畅通国民经济循环、提高流通效率、降低全社会物流成本。

张祥介绍，党的十八大以来，我国商贸流通体系建设取得历史性成就。

一是产业规模持续扩大。以批发和零售业为例，2023年行业增加值达到12.3万亿元，占GDP的1/10，吸纳就业占就业总人数的1/5，经营主体占全国的近1/2。

二是网络设施不断完善。已累计培育19条全国示范步行街，建设4321个一刻钟便民生活圈，服务社区居民近1.07亿人，改造乡镇商贸中心8136个，村级电商服务站点15.8万个，95%的行政村通快递。

三是业态模式加快创新。连锁经营，电子商务、供应链服务蓬勃发展。2023年网上零售额15.4万亿元，我国连续11年是全球最大的网络零售市场。

“虽然我国商贸流通体系建设取得了一定成效，但是与人民日益增长的美好生活需求还有差距，流通效率还有很大提升空间。”张祥说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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