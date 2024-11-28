人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

支小宝上线“AI帮找工作”功能 已覆盖超400万个岗位

2024年11月28日16:07 | 来源：消费日报网
小字号

原标题：支小宝上线“AI帮找工作”功能，已覆盖超400万个岗位

　　11月28日，为帮助用户提升求职体验，支付宝旗下AI生活管家"支小宝"上线"AI帮找工作"功能，智能聚合全网超400万个职位，为用户提供丰富的岗位推荐及求职指导服务，让找工作更省心高效。

支小宝.png

　　通过融合大模型技术能力与平台服务生态，支小宝已能实现“说句话就帮找工作”，用户下拉支付宝首页，或登入支小宝App，只需要说出工作地点、岗位类别等需求，支小宝就能为用户智能匹配推荐真实的岗位。目前，通过连接超300家机构及招聘平台，支小宝已聚合超400万个职位，覆盖各大热门行业，希望为求职者提供了更丰富的就业选择。

　　基于大模型的基础能力，支小宝可解答用户关于面试技巧、求职攻略、就业政策、行业形势、劳动法律保障等百科类问题，让求职更安心。此外，通过连接支付宝平台的生活服务生态，支小宝还能为用户提供查社保、查公积金、预订车票酒店、推荐附近吃喝玩乐等多种生活办事类服务，让生活更便捷。

支小宝上线“AI帮找工作”功能.png

　　据了解，支小宝”是由支付宝推出的服务型的AI原生应用，它连接支付宝生态，具备国内首创的服务执行与智能陪伴能力，目前已累计服务1.5亿用户。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数字金融高质量发展行动方案“出炉”
　　人民网北京11月28日电 （记者黄盛）日前，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》（以下简称《方案》），提出以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，夯实数字金融发展基础，完善数字金融治理体系，支持金融机构以数字技术赋能提升金融“五篇大文章”服务质效，推动我国数字经济高质量发展。 《方案》提出，推动数字技术在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数实融合等“五篇大文章”服务领域的应用，创新金融产品和服务模式，提升重点领域金融服务质效。…
以“新”为翼 制造业转型升级加速前行
　　近年来，我国高质量发展持续推进，制造业作为实体经济的核心引擎，正加速向高端化、智能化、绿色化转型，为经济回升向好注入全新动力。 据国家统计局最新数据，在大规模的设备更新以及产业升级发展等因素驱动下，10月份规模以上工业增加值同比增长5.3%，继续保持较快增长，其中制造业升级发展态势明显，10月份高技术制造业增加值同比增长9.4%，明显快于全部规模以上工业的增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部