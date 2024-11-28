原标题：支小宝上线“AI帮找工作”功能，已覆盖超400万个岗位

11月28日，为帮助用户提升求职体验，支付宝旗下AI生活管家"支小宝"上线"AI帮找工作"功能，智能聚合全网超400万个职位，为用户提供丰富的岗位推荐及求职指导服务，让找工作更省心高效。

通过融合大模型技术能力与平台服务生态，支小宝已能实现“说句话就帮找工作”，用户下拉支付宝首页，或登入支小宝App，只需要说出工作地点、岗位类别等需求，支小宝就能为用户智能匹配推荐真实的岗位。目前，通过连接超300家机构及招聘平台，支小宝已聚合超400万个职位，覆盖各大热门行业，希望为求职者提供了更丰富的就业选择。

基于大模型的基础能力，支小宝可解答用户关于面试技巧、求职攻略、就业政策、行业形势、劳动法律保障等百科类问题，让求职更安心。此外，通过连接支付宝平台的生活服务生态，支小宝还能为用户提供查社保、查公积金、预订车票酒店、推荐附近吃喝玩乐等多种生活办事类服务，让生活更便捷。

据了解，支小宝”是由支付宝推出的服务型的AI原生应用，它连接支付宝生态，具备国内首创的服务执行与智能陪伴能力，目前已累计服务1.5亿用户。

(责编：曹淼、李源)

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