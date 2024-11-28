人民网北京11月28日电 （记者王连香）今日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施。会上，国铁集团货运部负责人周世暾介绍，铁路专用线是企业自建与国家铁路网接轨的货物作业线路，对于减少货物的短倒作业，打通铁路运输“前后一公里”，实现门到门的运输具有重要作用。

周世暾表示，为促进铁路专用线的建设，今年以来，国铁集团组织对全国主要港口、重点企业、物流园区等专用线建设的情况进行了全面梳理。进一步对接社会企业对铁路专用线的建设需求，鼓励引导距离铁路车站20公里以内、年运量150万吨以上的主要港区、工业和物流园区建设铁路专用线。

一方面，国铁集团研究出台了新的铁路专用线设计规范，在确保安全的基础上，合理降低建设标准，帮助企业节省专用线的建设费用。另一方面，国铁集团出台了《铁路专用线运营服务管理办法》，鼓励企业扩大专用线共用，自主选择代运营、代维护服务，向社会公布物流服务项目和收费标准，协调企业与铁路一道同步降低专用线的相关收费，进一步减少客户的全程物流成本。

同时，也通过中国铁路95306平台敞开受理接轨申请，进一步规范专用线接轨的管理，简化接轨办理流程，提高接轨办理效率。今年以来，全国新开通铁路专用线59条，在建30余条，新增货物发到量近2000万吨。

下一步，国铁集团将持续推进铁路专用线进厂矿、进码头、进园区的工作，加强铁路集疏运设施统筹布局，实现同步规划、同步设计、同步建设、同步运营，推动专用线应建尽建，愿接尽接。进一步打通铁路运输服务“前后一公里”，更好融入企业供应链，服务实体经济发展。

(责编：王连香、吕骞)

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