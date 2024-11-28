人民网北京11月28日电 （记者王连香）今日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施。会上，交通运输部运输服务司负责人孟晓喻表示，优化调整运输结构，加快发展多式联运，能够有效发挥综合运输的组合效益和整体效能，是交通物流降本提质增效的重要抓手。

近年来，交通运输部会同有关部门提请国务院办公厅印发了推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案，加强统筹部署和政策引导，持续推进优化调整运输结构取得积极成效。下一步，交通运输部将坚持问题导向和目标导向，全力实施运输结构调整攻坚工程，聚焦重点领域和关键环节，推进运输结构调整和多式联运不断取得新的突破。

一是加快完善综合运输集疏运体系。以国家综合货运枢纽补链强链为抓手，完善综合货运枢纽和集疏运网络，支持打造铁水联运、江海联运组织服务中心。推进沿海主要港口利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例超过80%。

二是加大重点地区运输结构调整力度。推进京津冀地区、晋陕蒙煤炭主产区等重点地区煤炭、矿石等大宗货物运输绿色低碳转型，引导支持工矿企业和运输企业发展“散改集”、公铁联运、铁水联运，降低大宗货物中长距离公路运输比例。

三是健全完善多式联运标准规范。加快推进多式联运信息互联共享，推动运输组织模式创新，推进各种运输方式运转交接、货物交付、信息互联、保险理赔等规则衔接。加快培育多式联运经营主体，提升全过程整合，全链条服务能力。

四是推进多式联运“一单制”“一箱制”发展。打通多式联运中转、装卸以及信息互通等堵点卡点，加快推动托运人一次委托、费用一次结算、货物一次保险，多式联运经营人全程负责的多式联运“一单制”服务模式，以及集装箱运输“不换箱、不开箱、一箱到底”的“一箱制”服务模式。

五是持续推进重点领域改革创新。推进铁路货运相关领域改革，降低铁路全流程运输成本，持续深入推进道路货运行业转型升级和高质量发展，提高货运车辆装备技术水平，规范行业经营秩序，促进道路货运集约化、规模化发展。

(责编：王连香、吕骞)

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