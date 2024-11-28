《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“运用‘千万工程’经验，健全推动乡村全面振兴长效机制”。推进乡村全面振兴，是夯实农业基础的关键环节，也是推进中国式现代化的必然内涵。

为有效助力各地各单位乡村振兴工作高质量发展，人民网拟联合相关单位，于12月1日在北京举办“2024乡村振兴大会暨‘百日直播’数商兴农系列推介”。

值得关注的是，本次活动将深度结合人民网正在开展的“万商万品 万象焕新——百日直播行动”，以及中国网络社会组织联合会指导支持、人民网·人民优选牵头开展的“数商兴农新电商行动计划”，通过“深度交流+集中选品+直播助农+渠道展销+地方好景好物（项目）赋能计划”的五位一体联动模式，进一步深度挖掘各地乡村振兴优秀经验、好景好物，全面拓宽线上线下销售渠道，推动各地乡村振兴产业高质量发展，促进消费与乡村振兴有效融合。

(责编：曹淼、李源)

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